Video! CJ Timiș a reziliat contractul cu Retim. Bomba ecologică de la Ghizela va fi închisă

Consilierii județeni au aprobat miercuri, 8 octombrie 2025, în ședință extraordinară proiectul de hotărâre nr. 294/07.10.2025 privind aprobarea notificării de reziliere a contractului de concesiune nr. 7243/13.06.2013 încheiat între Județul Timiș și Asocierea SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA- SC RER SERVICII ECOLOGICE SRL, prin lider de asociere, SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA.

Practic, ceea ce președintele Alfred Simonis susține de mai mult timp, renunțarea la serviciile operatorului care nu făcea selectarea deșeurilor și a transfomat deponeul de la Ghizela într-o sursă majoră de poluare, s-a produs în sfârșit prin votul de miercuri.

Decizia vine după ce Garda de Mediu a dispus, în urmă cu câteva zile, sistarea depozitării deșeurilor în deponeu începând cu 20 octombrie, din cauza problemelor grave constatate la fața locului.

„Bomba ecologică de la Ghizela, despre care vorbim de câteva luni, va fi închisă. Inspectorii de mediu au constatat că celula a doua, locul unde este depozitat gunoiul, a depășit deja capacitatea maximă. Cu mult înainte de vreme. Unul dintre motive este acela că deșeurile au fost puse la grămadă, fără a fi selectate. RETIM și-a bătut practic joc de locuitorii din Timiș. Potrivit măsurătorilor, sunt peste 200.000 de metri cubi de levigat – o substanță extrem de nocivă – în locul de depozitare. Dacă acest levigat ajunge în râurile Timiș și Bega, distruge tot ceea ce este în aval. De-a lungul timpului au existat deja deversări, dar nimeni nu a intervenit. Putem vorbi chiar de o neglijență criminală, poate chiar de complicitate”, a declarat Alfred Simonis.

Președintele CJ Timiș a subliniat că, în timp ce cetățenii erau obligați să colecteze selectiv, angajații firmei amestecau deșeurile și le aruncau în aceeași groapă. Situația a fost documentată cu imagini prezentate presei, consilierilor județeni și instituțiilor statului.

Odată cu închiderea deponeului și rezilierea contractului, deșeurile din județ vor fi transportate temporar la deponeele din Arad și Hunedoara, măsură convenită cu autoritățile din cele două județe.

În paralel, Consiliul Județean Timiș va înființa o societate proprie care să administreze deponeul și va demara lucrările pentru construcția celulei 3, un nou spațiu de depozitare estimat a fi gata în 6-8 luni.

„Vom fi extrem de atenți la ce și mai ales la cum se va depozita de acum încolo în deponeu, pentru a nu contamina tot ce este în jur. În același timp, vom face investițiile necesare în retehnologizarea sistemului de management al deșeurilor. Epoca haosului, a șantajului și a neglijenței criminale încetează aici!”, a transmis Alfred Simonis.

Deși informații și filmări din interiorul stației de sortare a Retim au mai apărut în ultimii doi ani și dovedeau că deșeurile se trimit către deponeu nesortate, așa cum prevede legislația, totul s-a confirmat public după ce un camion încărcat cu deșeuri s-a lovit de parapetul axului central al DN 6 și s-a răsturnat.

Accidentul s-a produs pe 16 octombrie 2024, după ieșirea din Timișoara, în zona localității Ghiroda. Inițial s-a încercat păstrarea discreției, însă conform actelor de însoțire a transportului, tirul venea de la stația de sortare din Timișoara, cu traseu prin Remetea Mare și destinația finală Ghizela.

După ce s-a răsturnat, la fața locului dar și din fotografii s-a putut constata că era încărcat cu deșeuri amestecate, lucru ce nu a putut fi justificat. Astfel s-a confirmat public, cu acte și dovezi, că Retim trimitea deșeurile nesortate, amestecate la grămadă, pentru a fi stocate la deponeul deja plin până la refuz, de la Ghizela.