Se-ntinde Hora Mare într-o localitate timişeană: paradă a portului popular şi spectacol folcloric

Life
Publicat în de Laurenţiu Nistorescu
Fără comentarii
Se-ntinde Hora Mare într-o localitate timişeană: paradă a portului popular şi spectacol folcloric

Localitatea timișeană Diniaș, arondată administrativ comunei Peciu Nou din sudul județului, va avea parte sâmbătă, 11 octombrie, de o sărbătoare inedită: Hora Mare a satului, cu participare internațională.

Programat pentru ora 16, la căminul cultural din localitate, spectacolul folcloric va fi precedat, de la ora 14, de o paradă a portului popular.

Își vor da concursul ansamblurile folclorice ”1 Octobar” din Botoș, ”Srebrni Vez” din Zatonje, ”Sveti Sava” din Crepaja (invitați din Banatul sârbesc), ”Hayakagar” din Gherla, ”Tezaur bănățean” din Parța, ”Racenița” din Dudeștii Vechi, ”Vidovdan” din Peciu Nou și ”Sveti Nikola” din Diniaș.

CITEŞTE ŞI: Foto-Video! Un copac s-a prăbușit peste o mașină pe strada Paris din Timișoara. Trafic blocat în Piaţa 700

Foto: captura YouTube

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *