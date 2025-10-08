Se-ntinde Hora Mare într-o localitate timişeană: paradă a portului popular şi spectacol folcloric

Localitatea timișeană Diniaș, arondată administrativ comunei Peciu Nou din sudul județului, va avea parte sâmbătă, 11 octombrie, de o sărbătoare inedită: Hora Mare a satului, cu participare internațională.

Programat pentru ora 16, la căminul cultural din localitate, spectacolul folcloric va fi precedat, de la ora 14, de o paradă a portului popular.

Își vor da concursul ansamblurile folclorice ”1 Octobar” din Botoș, ”Srebrni Vez” din Zatonje, ”Sveti Sava” din Crepaja (invitați din Banatul sârbesc), ”Hayakagar” din Gherla, ”Tezaur bănățean” din Parța, ”Racenița” din Dudeștii Vechi, ”Vidovdan” din Peciu Nou și ”Sveti Nikola” din Diniaș.

Foto: captura YouTube