Foto-Video! Un copac s-a prăbușit peste o mașină pe strada Paris din Timișoara. Trafic blocat în Piaţa 700

Un copac s-a prăbușit peste o mașină pe strada Paris din Timișoara. Trafic blocat

Traficul rutier este complet blocat, miercuri, 8 octombrie, în jurul orei 12:45, în zona Piaţa 700 din Timișoara, după ce un copac s-a prăbușit peste o mașină, pe strada Paris.

Circulația mijloacelor de transport în comun care tranzitează strada Paris este, de asemenea, suspendată temporar.

Copacul, de dimensiuni mari, cu rădăcina putredă a căzut peste un autoturism parcat pe tortuar, pe partea cealaltă a şoselei.

Doar norocul a făcut ca nimeni să nu fie rănit, strada Paris fiind una extrem de circulată de către pietoni şi autovehicule, inclusiv numeroase mijloace de transport în comun.

La faţa locului au intervenit echipaje de pompieri şi poliţie.