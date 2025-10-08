Un polițist din IPJ Timiș și-a agresat soția într-o parcare. A fost emis un ordin de protecție provizoriu.

La data de 5 octombrie 2025, polițiștii din Lugoj au fost sesizați de o femeie cu privire la faptul că soțul acesteia, polițist din cadrul IPJ Timiș, a agresat-o fizic în parcarea unei societăți comerciale din Lugoj.

În acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie, ulterior fiind emis și un ordin de protecție provizoriu.

Cercetările sunt efectuate sub urmărirea proprie a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj.

De asemenea, la nivelul IPJ Timiș au fost dispuse verificări disciplinare cu privire la comportamentul acestuia, care sunt efectuate de polițiștii Biroului Control Intern.