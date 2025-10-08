Un polițist din IPJ Timiș și-a agresat soția într-o parcare. A fost emis un ordin de protecție provizoriu

Actualitate
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Polițist înjunghiat în timp ce aplana un conflict între doi bărbați într-un spital

Un polițist din IPJ Timiș și-a agresat soția într-o parcare. A fost emis un ordin de protecție provizoriu.

La data de 5 octombrie 2025, polițiștii din Lugoj au fost sesizați de o femeie cu privire la faptul că soțul acesteia, polițist din cadrul IPJ Timiș, a agresat-o fizic în parcarea unei societăți comerciale din Lugoj.

În acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie, ulterior fiind emis și un ordin de protecție provizoriu.

Cercetările sunt efectuate sub urmărirea proprie a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj.

De asemenea, la nivelul IPJ Timiș au fost dispuse verificări disciplinare cu privire la comportamentul acestuia, care sunt efectuate de polițiștii Biroului Control Intern.

CITEȘTE ȘI: Cristian Gălan, antrenor la Șag

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *