Consiliul Judeţean Timiş – Anunț privind organizarea licitației pentru închirierea unor spații situate în Parcul Industrial și Tehnologic Timișoara

Județul Timiș anunță organizarea licitației pentru închirierea unor spații situate la parterul imobilului Clădire servicii P+1E (Pavilionul Administrativ) al Parcului Industrial și Tehnologic Timișoara, cu destinaţia de activități de comisionariat vamal, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 75/26.03.2025 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor bunuri imobile situate în Pavilionul Administrativ al Parcului Industrial și Tehnologic Timișoara, Calea Torontalului, km 6, proprietatea privată a Județului Timiș.

Spațiile scoase la licitație sunt următoarele: biroul nr. 2, în suprafață de 14,7 mp, biroul nr. 3, în suprafață de 20,9 mp și biroul nr. 5, în suprafață de 14,4 mp.

Licitația publică se va desfăşura în data de 04.11.2025, ora 10:00, la sediul Consiliului Judeţean Timiş, B-dul Revoluţiei din 1989, nr. 17, Sala Revoluției, etaj I.

Tariful minim de închiriere este de 51,41 lei/mp/lună, la care se adaugă cota legală de TVA.

Documentația de atribuire poate fi achiziționată de la Consiliul Judeţean Timiş, camera 224, între orele 9:00-16:00 de luni până joi, iar vineri între orele 9:00-13:30.

Înscrierea la licitaţie se va face în perioada 13.10.2025 – 03.11.2025 inclusiv, între orele 9:00–13:00, la sediul Consiliului Judeţean Timiş, B-dul Revoluţiei din 1989, nr. 17.

Ofertanţii vor depune la Registratura Consiliului Judeţean Timiş, cererea de înscriere la licitaţie însoţită de plicul exterior ce conține documentele de calificare prevăzute la cap. 5 din Caietul de sarcini, precum și plicul interior ce conține oferta propriu-zisă. Data limită pentru solicitare clarificări: 27.10.2025, ora 16:00.

În cazul în care până la data şi ora anunţată nu sunt depuse cel puţin 2 oferte valabile, licitația va fi anulată iar procedura se va relua.

Spațiile pot fi vizitate de luni până vineri, între orele 10-13. Persoana de contact pentru vizitarea spațiului este dl. Dan Păduraru, consilier superior la Serviciul de gestionare a patrimoniului, telefon 0721868229. Pentru informații suplimentare, ofertanții pot accesa site-ul www.cjtimis.ro sau pot suna la telefon nr. 0256/406462.