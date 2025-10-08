Bătrânică în scaun cu rotile, tâlhărită în zona centrală a Timişoarei

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Timișoara au identificat și reținut un tânăr bănuit de comiterea infracțiunii de tâlhărie calificată.

La data de 20 septembrie 2025, polițiștii au fost sesizați de o femeie în vârstă de 70 de ani, din Timișoara, cu privire la faptul că, în timp ce se deplasa în scaunul cu rotile pe strada Hector din municipiu, a fost deposedată de portofel și actul de identitate, de către o persoană necunoscută.

În urma sesizării, polițiștii au desfășurat multiple activități specifice de investigare, care au condus la identificarea unui tânăr de 20 de ani, bănuit de comiterea faptei, pe strada Pop de Băsești din Timișoara.

Marţi, 7 octombrie, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată, urmând să fie prezentat magistraților din cadrul Judecătoriei Timișoara cu propunere de arestare preventivă.

Polițiștii continuă cercetările sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, în vederea documentării întregii activități infracționale a suspectului.

Imagine cu rol ilustrativ