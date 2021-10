Viceprimarul din Timiş care a studiat româna ca limbă străină

”Doi pâini, vă rog!”, spune viceprimarul. ”Poftim?” ”Trei pâini”, revine acesta. Când le primește, zice: ”Asta las” și dă o pâine înapoi, fericit că le-a primit pe cele două pe care le voia, de fapt.

Francisc Hopitean – viceprimarul comunei timișene Moravița și fost șef de post în localitate – a studiat româna ca limbă străină.

”Am învățat să vorbesc românește la șapte ani, când eram în clasa I. Am studiat-o ca pe limba franceză, adică am luat-o de la primele cuvinte: scaun, masă… Am stat la Satu Mare, iar româna era ca o limbă străină. Încă fac greșeli la exprimare. În maghiară este doar genul masculin”, se scuză Francisc Hopitean.

Vicele spune că bunicul său nu a învățat românește niciodată, iar în casă se vorbea doar ungurește.

”Bunica din partea tatălui era româncă, iar bunicul maghiar. Când s-au cunoscut nu se puteau înțelege. Bunica vorbea românește, iar bunicul ungurește. S-au luat că erau frumoși, dar nu puteau comunica. Cu timpul au făcut cinci copii, iar bunica a învățat limba maghiară. Numele de familie al bunicului era Kopitan”, spune Francisc Hopitean.

Soția vicelui este etnică ucraineană, dar a învățat ungurește într-un singur an, de dragul acestuia. Fiica celor doi vorbește doar românește și… engleză, fiind stabilită în Statele Unite ale Americii.