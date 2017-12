Veste bună pentru șoferii care își fac asigurare la final de an

Preţurile poliţelor RCA sunt mai mici cu aproximativ 20% în acest moment față de cât erau cu 3-4 luni în urmă. Preţurile poliţelor RCA şi ale tarifelor de compensare directă au scăzut şi s-au aliniat în luna decembrie.

Dacă acum patru luni nu găseai nici o poliţă RCA sub 1.000 de lei pentru autovehicule de 3,5 tone, acum toate ofertele sunt în jur de 900 de lei per poliţă. În rest, scăderile sunt de până la 20% faţă de acum 4 luni, generate în principal de perioada promoţională a anului, potrivit Economica.net.

O mașină Dacia de 1,4, cu şoferul având o clasă de Bonus malus 6 are costul poliţei RCA pe 6 luni cuprins între 252,00 şi 536,06 de lei, în timp ce, aceeaşi are un RCA pe 12 luni de 450,00 – 650,58, în funcţie de emitentul poliţei. Aceeaşi maşină, în urmă cu patru luni, avea costul cuprins între 904 şi 1.008 lei pentru poliţa pe un an de zile.

Un Opel Astra, de 1,6 cu categoria de Bonus malus 1 are acum costul poliţei RCA cuprins între 254,96 şi 671,65 lei pentru şase luni şi între 509,91 şi 685,00 lei pentru 12 luni. O maşină similară, cu aceeaşi clasă de bonus avea acum patru lumi costurile cuprinse între 438 lei şi 645 lei pentru un RCA pe 12 luni.

Pentru un Volkswagen Passat, de 1,8 cu clasa de Bonus Malus B 8, costul poliţei RCA este cuprins între 135,14 şi 519,31 lei pentru un RCA la 6 luni şi între 252,07 şi 412,00 lei pentru 12 luni. Pentru acelaşi tip de autoturism, costul poliţei RCA era cuprins între 618 şi 873 de lei pentru 12 luni.

Susa: realitatea.net