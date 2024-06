Vacanța a început cu un coșmar: peste 6 ore de așteptare pe Aeroportul Timișoara pentru un grup de turiști care mergeau spre Tunisia (foto/video)

Vacanța a început cu un coșmar: peste 6 ore de așteptare pe Aeroportul Timișoara pentru un grup de turiști care mergeau spre Tunisia

Plânsete de copii, nervi întinși la maxim și nicio explicație din partea agenției de turism – așa a debutat vacanța spre Tunisia a peste 200 de turiști care ar fi trebuit să decoleze de la Timișoara vineri, 28 iunie, la ora 17:45 și să aterizeze pe aeroportul Habib Bourguiba după un zbor de aproximativ 2 ore.

Nu a fost însă să fie, iar așteptarea celor aproximativ 200 de persoane a durat până la ora 0:40 a dimineții de sâmbătă, 29 iunie 2024, când avionul operat de compania AnimaWings a ajuns în sfârșit pe aeroportul timișorean pentru a-i prelua.

În cele peste 6 ore de așteptare, în zona de îmbarcare, după controlul de securitate și cel al pașapoartelor, reprezentanții agenției de turism Christian Tours nu au reușit să dea nicio explicație pertinentă turiștilor păgubiți și nervoși.

Ba mai mult, în jurul orei 23, când spiritele erau foarte încinse, reprezentanții agenției au dispărut de pe aeroport. Iar cei de la securitatea aeroportului nu au putut să le dea detalii turiștilor, aceștia necunoscând motivul real al întârzierii.

“Stăm de peste șase ore în aeroport. Nimeni nu ne-a dat vreo explicație sau o oră exactă la care va veni avionul. Am primit niște cupoane, să ne luăm apă și ceva de mâncare, dar și alea aleatoriu – unii au primit bonuri de 10 euro, alții de 20 de euro.

Cel mai frustrant a fost că reprezentanții Christian Tour nu au venit cu nicio explicație iar pe la ora 22 ne-au întors spatele și au dispărut din aeroport.

Noi, de exemplu, avem cazare la Monastir și aveam programată și plătită o excursie în deșert sâmbătă la ora 9. Cine va fi în stare să mai meargă, dacă e trecut de 23:00 și avionul încă nu a ajuns la Timișoara? Mulți au copii mici cu ei.

Sunt exasperați de atâta așteptare, de căldură și oboseală”, ne-a declarat Alexandru D., unul dintre călătorii care au așteptat mai bine de 6 ore avionul.

Într-un final, aeronaval a decolat de la Timișoara spre Tunisia cu puțin înainte de ora 1, sâmbătă dimineața și a aterizat acolo la ora 3 dimineața, adică ora 5 în Tunisia, în locul sosirii normale, care ar fi fost vineri, 28 iunie, la ora 20.

Agențiile de turism “se spală pe mâini” de eventualitatea întârzierilor avionului, având zeci de clauze, scrise cu caractere mici, pe stufoasele contracte pe care le încheie cu turiștii.

“In cazul achizitionarii unui pachet de servicii turistice avand in componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana, transportatorul aerian, fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor.

Prin urmare, Agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul turistic. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste turistii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune in materie de compensare si de asistenta a pasagerilor in eventualitate refuzului la imbarcare si anularii sau intarzierii prelungite a zborurilor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotararea Guvernului nr. 1.912/2006.

Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra in competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si transportator.

În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea find destinate transportului”, este fraza standard folosită de către agențiile de turism, pentru a scăpa de răspunderea întârzierilor sau a anulării zborurilor.

Astfel de “țepe” s-au mai întâmplat și în alți ani, oamenii fiind nevoiți să facă reclamații pe site-ul oficial al Uniunii Europene, care recomandă și plângeri către compania aeriană, către Centrul European al Consumatorului, către autoritatea națională pentru protecția consumatorului, iar ca ultimă variant să se adreseze instanțelor de judecată.

Însă, aceleași companii românești de tursim știu foarte bine că toate zborurile de vacanță sunt realizate de către diverse companii low cost sau de companii fără flotă de avioane, care închiriază aeronave doar pentru astfel de curse.

În incidentul de vineri, 28 iunie, de la Timișoara, turiștii nu aveau cui să se adreseze, AnimaWings fiind o companie aeriană fără birou sau reprezentanți pe Aeroportul Timișoara.

AnimaWings este o companie aeriană private românească, cu sediul în Otopeni, fondată de către frații Cristian și Marius Pandel.

Întâmplător sau nu, CHRISTIAN 76 TOUR SRL, firma care vinde vacanțe sub denumirea de Christian Tour îl are ca unic beneficiar pe Cristian Ion Pandel.

După înființare, în 2019, compania greacă Aegean Arilines a achiziționat 25% din acțiunile firmei, iar restul sunt controlate de către Memento Group Holding BV din Olanda.

Cu alte cuvinte, “prinde hoțul, scoate-i ochii”.

Aceasta explică și întârzierea de 6 ore, de vineri, de la Timișoara, fiind cunoscută practica unor companii care “licitează” pentru zboruri de ultim moment, încălcând orarul programat dinainte.

Aeronava care trebuia să decoleze de la Timișoara la ora 17:45, a fost recunoscută vineri, 28 iunie, pe FlightRadar24, efectuând între timp o cursă spre Turcia, chair dacă 200 de turiști plătitori de bună credință, așteptau pe aeroportul timișorean, pregătiți de vacanță.

CITEȘTE ȘI: Managerul de spital cercetat penal pentru că a făcut afaceri cu firma tatălui său a fost numit membru în Comisia de etică a UMF Timișoara

Încă de la debutul sezonului estival, pe Facebook și pe forumuri precum TripAdvisor au început să curgă mesaje de atenționare de la turiști care au pățit diverse episoade neplăcute.

De exemplu, în luna iunie, cei care au ales un sejur în Rethymno, din insula grecească Creta, prin agenția timișoreană Utramarin, au avut surpriza, la destinație, că mai trebuie să plătească o taxă de turism de 7 euro pe zi, că nu există parcări la hotel, ci doar o parcare publică, evident contra cost dar și alte taxe nemenționate de la început.

Despre toate acestea, reprezentanții Utramarin nu au precizat nimic la încheierea contractului sau măcar înainte de plecare.

Turiștii au aflat însă direct la recepția hotelului și de la ghidul agenției din Grecia, cu o replică dezarmantă: “Nu v-au spus la Timișoara despre taxele astea suplimentare? Asta e, acum trebuie să le plătiți”.

Și aici, agențiile au grijă să se acopere tot în capitolul lung de clauze, scrise mărunt, în care stipulează că este responsabilitatea turistului plata oricăror taxe naționale, locale, de stațiune, de salubritate sau alte servicii.

Ceea ce nu informează agenția este care sunt exact aceste taxe și valoarea lor, în funcție de fiecare destinație în parte.

Iar turiștii chiar nu se pot informa de pe site-urile primăriilor din sutele de stațiuni din Grecia, Turcia, Tunisia sau Italia, multe neavând site web sau fără variant în limba engleză și nici rubrică cu taxele locale pe care trebuie să le plătească turiștii străini municipalităților de care țin hotelurile sau stațiunile.

Și pentru cei care vor să călătorească “românește”, merită menționat că, de exemplu, achiziționarea unui sejur de la Ultramarin Timișoara, reprezintă de fapt o subachiziție de la TEZ Tour SRL, adică o simplă creștere a prețului prin comision.

Iar Tez Tour SRL, parte a grupului ucrainean TEZ Group, are administrator ucrainean, unic asociat firma GERMESINVEST SRL din Spania, iar beneficiarii firmei sunt cinci persoane din Bulgaria, Ucraina, Letonia și una din Germania.

Asta pentru a demonta mitul că investim banii de vacanță în firme ale unor antreprenori români, mai ales dacă sunt și timișoreni.