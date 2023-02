Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara, acreditată internațional la cel mai înalt nivel

Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” din Timișoara a primit acreditarea internațională din partea Agenției Independente de Acreditare și Rating IAAR.

Acreditarea este recunoscută de World Federation of Medical Education (WFME), European Quality Assurance Register in Higher Education (EQAR) și European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA).

„Aceasta reprezintă, la nivel internațional, cel mai înalt nivel de acreditare în educația medicală, iar succesul se datorează coeziunii și muncii în echipă a întregii comunități academice. De aceea, țin să mulțumesc tuturor cadrelor didactice ale Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara pentru implicarea și efortul făcut în împlinirea acestui deziderat, care ne onorează”, a declarat rectorul universității, Octavian Crețu.

Acreditarea internațională fost acordată în 27 ianuarie, când a avut loc o reuniune regulată a Consiliului de Acreditare pentru a revizui materialele Comisiilor de Experți Externi (CEE), ca parte a acreditării internaționale instituționale și de specialitate.