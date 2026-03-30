Un pistol şi zeci de cartuşe, descoperite în casa unui septuagenar (foto)

Actualitate
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, cu sprijinul Serviciului Criminalistic și al Serviciului pentru Acțiuni Speciale, din carul IPJ Arad, sub coordonarea procurorului de caz, au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, la imobilele unui bărbat de 72 de ani, din Sântana.

Septagenarul era bănuit de săvârșirea unor infracțiuni la regimul armelor şi muniţiilor.

CITEŞTE ŞI: Alexandru Rogobete: Cineva a spus să lăsăm mașinile acasă; nu pot lăsa ambulanțele în garaj

În urma perchezițiilor au fost găsite mai multe instrumente pentru confecționarea muniției artizanale, 40 de cartușe calibrul 22 LR, interzise la deținere, precum și un pistol, toate fiind ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Poliţiltii au întocmit un dosar penal pentru uzul de armă și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Sursa foto: IPJ Arad

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *