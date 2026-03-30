Un pistol şi zeci de cartuşe, descoperite în casa unui septuagenar (foto)

Un pistol şi zeci de cartuşe, descoperite în casa unui septuagenar

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, cu sprijinul Serviciului Criminalistic și al Serviciului pentru Acțiuni Speciale, din carul IPJ Arad, sub coordonarea procurorului de caz, au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, la imobilele unui bărbat de 72 de ani, din Sântana.

Septagenarul era bănuit de săvârșirea unor infracțiuni la regimul armelor şi muniţiilor.

În urma perchezițiilor au fost găsite mai multe instrumente pentru confecționarea muniției artizanale, 40 de cartușe calibrul 22 LR, interzise la deținere, precum și un pistol, toate fiind ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Poliţiltii au întocmit un dosar penal pentru uzul de armă și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

