Se opreşte apa pe 18 străzi din Timişoara. Presiune scăzută în Lugoj

Miercuri, 1 aprilie, între orele 9-18, la intersecția străzii Treboniu Laurian cu Piața Alexandru Mocioni și Virgil Onițiu cu Alexandru Odobescu se vor executa conectări de conducte.

Lucrările fac parte din „CL 13: Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Sud – Lot 1” și până la finalizarea lor se va întrerupe furnizarea apei pe străzile:

Bulevardul 16 Decembrie 1989, Ady Endre, Moților, Timotei Cipariu, Treboniu Laurian, Ion Heliade-Rădulescu, Alexandru Odobescu, Virgil Onițiu, Coriolan Băran, Ciprian Porumbescu, Independenței, 1 Decembrie 1918, Gheorghe Doja, Romulus, Cornel Grofșoreanu, Constantin Noica, Nicolae Labiș și în Piața Alexandru Mocioni.

Pentru lucrări de spălare a rețelei de distribuție, pe 1 și 2 aprilie, zilnic între orele 8-15, presiunea va fi scăzută în Lugoj, la Filatura de Mătase – strada Timișorii, iar pe 2 și 3 aprilie, zilnic între orele 8-15, presiunea va fi scăzută pe strada Caransebeșului.

„Lucrările de spălare urmăresc să asigure o calitate corespunzătoare a apei potabile și sunt o parte a activității desfășurate de Aquatim în cadrul mentenanței preventive a rețelelor de distribuție.

La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, recomandăm clienților să nu folosească apa în scopuri menajere, până la limpezirea completă. Rugăm, de asemenea, consumatorii să ia măsuri de stocare a unor cantități de apă care să le acopere necesarul pe perioada anunțată” – Aquatim.