Alexandru Rogobete: Cineva a spus să lăsăm mașinile acasă; nu pot lăsa ambulanțele în garaj

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune că nu poate risca să lase ambulanțele în garaj „una – două zile, pentru că nu se va întâmpla nimic”, răspunzând celor care au spus că în timpul crizei combustibililor românii pot lăsa mașina acasă „una – două zile, pentru că nu se întâmplă nimic”.

Rogobete a spus, luni, la Bacău, că Regiunea de Nord beneficiază de fonduri impresionante în domeniul sănătății, fiind aproape 1 miliard de euro pentru construcția de unități sanitare noi sau reabilitarea celor existente.

La Bacău, de exemplu, Spitalul Municipal care a fost transferat în Programul Operațional Sănătate, cu fonduri europene nerambursabile.

De asemenea, Spitalul Regional de la Iași a intrat în linie dreaptă undeva în anul 2023, după o perioadă de contestație publică, contestație administrativă, însă lucrările au început, iar acum se toarnă fundația.

„Munca este una accelerată și probabil că în câteva luni de zile deja se va vedea dezvoltarea tehnică acestui obiectiv de investiții. Și tot în această regiune se construiește un nou corp de clădire pentru Spitalul Județean din Vaslui, care este într-o fază destul de avansată și el va beneficia de un transfer în Programul Operațional de Sănătate, tot funduri europene nerambursabile.

Dar toate aceste ziduri noi pe care le construim și care sunt absolut necesare pentru sănătatea românească și care definesc investiții fără precedent în perioada post-decembristă în domeniul de sănătate, toate aceste ziduri au valoare în sistemul de sănătate, doar dacă sunt însuflețite.

Doar dacă acolo lucrează medici, asistente, infirmiere, personal medical, doar dacă pacienții în aceste unități sanitare își regăsesc demnitatea, își regăsesc empatia, echilibrul și nevoia medicală de care au nevoie”, spune Rogobete.

Rogobete afirmă că în decembrie 2025 i s-a pus în față o decizie cum că, în foarte scurt timp, peste noapte, trebuie să găsească o formulă de calcul prin care veniturile personalului medical trebuie reduse cu 10%.

„Motivul pentru care astăzi personalul medical nu are veniturile afectate, motivul pentru care astăzi nu au fost tăiate salariile medicilor și asistentelor și infirmierelor și farmaciștilor și întregului personal medical din sistemul de sănătate, este că domnul președinte Sorin Grindeanu m-a susținut în coaliție și ne-am opus atât public cât și administrativ în toate discuțiile avute ca acest lucru să nu se întâmple.

Medicina nu se face cu mâinile goale. În contextul actual, indeciziile fiscale și economice cu privire la creșterea carburanților pun o oarecare presiune pe sistemul de sănătate pe care eu nu am cum să o ascund.

Sigur, zona de medicamente și de consumabile medicale, unde vreau să sublinez încă o dată, nu suntem în momentul de față într-o criză. Dar, tocmai din acest motiv, pentru că avem semnale internaționale, la Ministerul Sănătății a fost organizat un grup de lucruri care, interinstituțional, care, sigur, monitorizează stocurile, semnalele, fluctuațiile de preț, posibilele discontinuite și așa mai departe.

Însă, dacă cineva ne-a spus cu oarecare și ușoară aroganță că putem lăsa mașinile acasă o zi, două, că nu se întâmplă nimic, eu vă spun sigur că nu pot lăsa ambulanțele în garaj una, două zile pentru că nu se întâmplă nimic”, a mai spus ministrul Sănătății.

Potrivit ministrului, costurile pentru combustibilul, pentru ambulanțe, pentru helicoptere, pentru avioanele medicale încep să crească dramatic și inacțiunea economică și amânarea punerii în aplicare a deciziilor prezentate de Ministerul Energiei „cred că în curând vor pune o mare presiune pe sistemul de Sănătate”, scrie Mediafax.