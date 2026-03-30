Structura anului școlar 2026-2027 cu vacanța stabilită la nivelul județului Timiș

Cursurile anului școlar 2026-2027 încep la data de 7 septembrie 2026 și se încheie pe 18 iunie 2027, cu excepția claselor din anii terminali, a claselor a X-a și a XI-a din liceele tehnologice și a celor din învățământul postliceal.

Astfel, conform Ordinului de ministru 3.194/2026, pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar se încheie la data de 4 iunie 2027; pentru clasa a VIII-a, la data de 11 iunie 2027; pentru clasele a X-a și a XI-a din învățământul liceal — filiera tehnologică și pentru clasele din învățământul profesional se încheie la data de 25 iunie 2027; pentru clasele din învățământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile de învățământ în vigoare.

În ceea ce privește structura anului școlar 2026-2027, acesta se structurează pe intervale de cursuri și intervale de vacanță.

Primul interval de cursuri se întinde pe perioada 7 septembrie – 23 octombrie 2026. Urmează o scurtă vacanță, între 24 octombrie și 1 noiembrie 2026.

Al doilea interval de învățare e cuprins între 2 noiembrie și 22 decembrie 2026, urmat de vacanța de sărbători în intervalul 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027.

Al treilea interval de învățare depinde de decizia fiecărui inspectorat școlar (adoptată și în funcție de opțiunile exprimate ale părinților), prin care se stabilește perioada vacanței în limitele perioadei 15 februarie – 7 martie.

În Timiș, s-a stabilit ca cel de-al treilea interval de vacanță să fie cuprins între 22 și 28 februarie, astfel că cel de-al treilea interval de învățare la nivelul județului va fi înainte de acest interval, respectiv în perioada 11 ianuarie – 19 februarie.

În 22 februarie începe cel de-al patrulea interval de cursuri care durează până pe 23 aprilie.

Din 24 aprilie până pe 4 mai este programată vacanța de Paști, sărbătoare care, în 2027, va fi celebrată de credincioșii ortodocși în 2 mai, în timp ce pentru credincioșii catolici va fi mai devreme, în 28 martie.

Ultimul interval de învățare este cuprins între 5 mai și 18 iunie, cu excepția claselor menționate mai sus.

Vacanța de vară, conform actului normativ, se încheie pentru elevi în 5 septembrie 2027.