Patru bărbaţi reţinuţi de poliţişti, la Timişoara, pentru abateri rutiere grave

În perioada 23 – 29 martie 2026, polițiștii Biroului Rutier Timișoara, sub coordonarea procurorilor de caz au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de patru bărbați, cu vârste cuprinse între 41 și 59 de ani, cercetați pentru săvârșirea unor infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice.

În fapt, la data de 23 martie 2026, un bărbat de 57 de ani a fost depistat pe Calea Lugojului din Timișoara în timp ce conducea un autoturism cu viteza de 104 km/h într-o zonă cu limită de 70 km/h. În urma testării cu aparatul alcooltest, a rezultat o valoare de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat. Față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore pentru conducere sub influența alcoolului.

Totodată, la data de 24 martie 2026, un bărbat de 55 de ani a fost implicat într-un accident rutier, soldat cu pagube materiale. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au stabilit ca nu avea dreptul de a conduce autovehicule. De asemenea, testarea cu aparatul alcooltest a indicat o valoare de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului.

De asemenea, la data de 26 martie 2026, un bărbat de 59 de ani a fost depistat pe strada Vasile Cârlova din municipiul Timișoara, conducând un autoturism, deși avea dreptul de a conduce anulat. În urma testării cu aparatul alcooltest, a rezultat o valoare de 0,34 mg/l alcool pur în aerul expirat, față de acesta fiind dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore pentru conducere fără drept.

La data de 28 martie 2026, un bărbat de 41 de ani a fost depistat pe strada Surorile Martir Caceu, în timp ce conducea un autoturism, deși avea permisul de conducere suspendat. Și în acest caz, față de bărbat a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore pentru conducere fără drept.

Polițiștii continuă cercetările în toate cauzele, sub coordonarea procurorilor de caz și reamintesc faptul că respectarea legislației rutiere este esențială pentru siguranța tuturor participanților la trafic.