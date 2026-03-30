Noi vecini la Ocolul Silvic Ilia: castorii și-au amenajat deja un baraj (video)

Noi vecini la Ocolul Silvic Ilia: castorii și-au amenajat deja un baraj

Surpriză plăcută pentru angajații Ocolului Silvic Ilia din cadrul Direcției Silvice Hunedoara: o pereche de castori și-a făcut apariția în apropierea Pepinierei Silvice Gurasada.

”Noii vecini nu au pierdut mult timpul și deja și-au amenajat un baraj în apropierea Pepinierei Silvice Gurasada.

Pentru construirea barajelor şi a depozitelor de hrană, castorii doboară arbori cu diametrul între 10 și 20 de centimetri, de esenţă moale, precum plop, salcie sau mesteacăn, le rod coaja şi apoi îi scurtează până la 1,5 – 2 metri”, transmite Regia Națională de Pădurilor – Romsilva, care publică pe pagina de Facebook și imagini cu harnicii vecini.

Hrana castorilor este compusă din scoarţă, ierburi, frunze şi plante acvatice

Ultima evaluare a populaţiei de castor semnala prezenţa acestora, în Ocolul Silvic Ilia, doar pe Valea Bătrână, însă apariţia lor şi pe Valea Gurasada indică o populaţie în creştere şi în proces de extindere a arealului, explică Romsilva.



Sursa foto: captură video