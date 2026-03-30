Oferta culturală a Consiliului Județean Timiş pentru perioada 30 martie – 5 aprilie

Consiliul Județean Timiș propune timișenilor în această săptămână, prin instituțiile sale de cultură, expoziții temporare și permanente, precum și teatru de păpuși.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” prezintă o serie de spectacole dedicate celor mici, dar și adolescenților: „Inimă de piatră”, „Gulliver în Țara Păpușilor”, „Dar cu femeia ce s-a întâmplat?” și „Frumoasa Adormită”. Biletele pot fi achiziționate de la casieria teatrului sau online, accesând linkul: https://www.bilete.ro/cauta/?q=teatrul+merlin

LUNI, 30 MARTIE

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Atunci când legăturile înfloresc”.

MARȚI, 31 MARTIE

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”

Spectacol „Inimă de piatră”, 6+, ora 10:00 și ora 12:00.

MIERCURI, 1 APRILIE

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Atunci când legăturile înfloresc”.

Muzeul Național de Artă Timișoara

Expoziția permanentă „Artă Bănățeană și Artă Modernă Românească”;

Expoziția permanentă „Artă Europeană” – Fondul Ormos Zsigmond;

Expoziția permanentă „Laborator restaurare-conservare”;

Expoziția permanentă colecția „Corneliu Baba”;

Expoziția interactivă „Bufetul Simțurilor”, în Galeria Arcada;

Expoziția „Utopie și cercetare. Grupurile experimentale timișorene 111 și Sigma (1966-1981)”;

Expoziția „Fragilitatea Eternului. De la Pompeii la Grand Tour până astăzi”;

Expoziția „Când Lumea se Frânge. Grafica Miturilor Ultimului Ceas”, în Galeria Parafraze, etaj II;

Expoziția „Lumina – prin cenușă”, în Galeria Arcade.

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția permanentă „Spațiile Oravitzan”;

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Gărâna 2025 – Atelier de creație”, Bastionul Maria Theresia, mansarda B2;

Expoziția „Albume de familie. Burghezia din Banat în perioada modernă 1800 – 1947”, Bastion Maria Theresia, mansarda B1;

Expoziția „Zeii de împrumut ai Vienei. Martori împietriți”, Bastionul Maria Theresia, mansarda B2;

Expoziția „Moonbound – Path to Performance”, Bastionul Maria Theresia – hol.

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”

Spectacol „Gulliver în Țara Păpușilor”, 3+, ora 10:00;

Spectacol „Dar cu femeia ce s-a întâmplat?”, 12+, ora 13:00.

JOI, 2 APRILIE

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Atunci când legăturile înfloresc".

Muzeul Național de Artă Timișoara

Muzeul Național al Banatului

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”

Spectacol „Gulliver în Țara Păpușilor”, 3+, ora 10:00.

VINERI, 3 APRILIE

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Atunci când legăturile înfloresc".

Muzeul Național de Artă Timișoara

Muzeul Național al Banatului

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”

Spectacol „Gulliver în Țara Păpușilor”, 3+, ora 11:00.

SÂMBĂTĂ, 4 APRILIE

Muzeul Național de Artă Timișoara

Muzeul Național al Banatului

DUMINICĂ, 5 APRILIE

Muzeul Național de Artă Timișoara

Muzeul Național al Banatului

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”