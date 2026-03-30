Selecție națională pentru localitățile din România care aspiră la titlul „Best Tourism Villages”

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) lansează selecția națională a localităților care vor reprezenta România în competiția internațională „Best Tourism Villages”, inițiativă organizată anual de Organizația Mondială a Turismului (UN Tourism).

Începând cu 30 martie 2026, localitățile eligibile își pot depune candidaturile. În urma evaluării, România va transmite către UN Tourism cel mult opt destinații pentru participarea la cea de-a cincea ediție a competiției.

Localitățile candidate trebuie să aibă o densitate scăzută a populației și cel mult 15.000 de locuitori, conform ultimului recensământ, să fie situate într-un cadru în care activitățile tradiționale au o prezență semnificativă și să reflecte valorile și stilul de viață al comunității locale.

În procesul de evaluare sunt analizate, printre altele: resursele culturale și naturale; promovarea și conservarea patrimoniului cultural; sustenabilitatea economică, socială și de mediu; dezvoltarea turismului și integrarea în lanțul valoric; guvernanța și prioritizarea turismului la nivel local; infrastructura și conectivitatea; sănătatea, siguranța și securitatea; materialele de prezentare (video și imagini).

În etapa internațională, destinațiile selectate din România pot fi desemnate „Best Tourism Villages” sau pot fi incluse în Programul Upgrade, prin care beneficiază de suport din partea UN Tourism și a partenerilor pentru îmbunătățirea domeniilor identificate ca insuficient dezvoltate.

Totodată, localitățile selectate devin membre ale unei rețele internaționale care facilitează schimbul de experiență, know-how și bune practici între comunități rurale din întreaga lume.

Rezultatele României în competiție:

Rășinari (județul Sibiu) – desemnat Best Tourism Village în 2022;

Ciocănești (județul Suceava) – inclus în Programul Upgrade, în 2023;

Breb (județul Maramureș) – inclus în Programul Upgrade, în 2024;

Polovragi (județul Gorj) – inclus în Programul Upgrade, în 2024.

Ca rezultat al participării la această inițiativă, a fost creată Rețeaua satelor din România candidate la titlul „Best Tourism Villages”, care reunește cele 12 localități ajunse în etapa internațională: Rășinari și Biertan (jud. Sibiu), Ciocănești (jud. Suceava), Breb (jud. Maramureș), Polovragi (jud. Gorj), Eibenthal (jud. Mehedinți), Gura Siriului (jud. Buzău), Jurilovca (jud. Tulcea), Vânători-Neamț (jud. Neamț), Albac (jud. Alba), Fârdea (jud. Timiș) și Saschiz (jud. Mureș).

Rețeaua are ca obiectiv consolidarea cooperării și schimbul de bune practici între comunitățile rurale care dezvoltă turismul în mod sustenabil.

De asemenea, a fost dezvoltată Ruta satelor tradiționale turistice din România, rută cultural-turistică de nivel național recunoscută de MEDAT, care include localitățile participante la etapa internațională a competiției.