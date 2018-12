Trenul Timişoara – Bucureşti a ajuns la destinaţie cu 9 ore întârziere: „Am înnebunit de frig! Ruşine!”

Trenul Timişoara Nord – Bucureşti Nord, care a fost blocat la Orşova, în judeţul Mehedinţi, a ajuns duminică, la ora 18:00 în Capitală, cu peste 9 ore întârziere, în condiţiile în care trebuia să ajungă dimineaţă la 8:25.Călătorii au strigat „Ruşine”, în timp ce se grăbeau să părăsească vagoanele, conform mediafax.ro.

„Ruşine! Stăm de atâtea ore în tren, în frig nemâncaţi. Nimic! Ruşine!”, a strigat un bărbat în timp ce părăsea peronul.

Un alt pasager spune că a fost pregătit: „Noi am avut mâncare la noi, am fost pregătiţi. Nicniodată nu am făcut atât de mult. Am zis că e mai bine cu trenul. Asta e, dacă s-o întâmplat, s-o întâmplat. Nu e nimeni de vină”.

Foto: mediafax.ro