Trei localităţi din vestul ţării au devenit „sate specializate”

Miniș, Păuliș și Moneasa sunt primele sate din județul Arad recunoscute de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului drept „sate specializate”.

Miniș (foto) a fost recunoscut ca sat specializat pe viticultură și patrimoniu cultural material, Păuliș ca sat cu tradiții și resurse autentice, integrabile în circuitul turistic, iar Moneasa ca sat cu potențial turistic, aflat în proximitatea stațiunii de interes național.

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Arad (CNIPT) este primul centru din România care a solicitat recunoașterea tematică a satelor, contribuind astfel la dezvoltarea turismului local și la promovarea comunităților rurale.

„Turismul este una dintre prioritățile Consiliului Județean Arad, iar prin includerea celor trei localități pe lista satelor specializate punem în valoare tradițiile și resursele de care acestea dispun din belșug. Suntem consecvenți demersurilor și acțiunilor pe care le-am început în acest domeniu. Aradul are repere turistice, istorice și culturale de excepție. Potențialul nostru turistic este variat, cu obiective diverse, de la cele estivale, la cele istorice și de la cele ecumenice la cele culturale, etnografice și, în totalitate, la o ofertă cât mai largă a identității și potențialului pe care Aradul le are. Toate acestea fac din județul nostru una dintre cele mai pitorești destinații pentru turiștii români și străini, și chiar pentru mulți dintre arădeni”, a declarat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.

Reprezentanții CJ Arad arată că prin desemnarea drept sate specializate se dezvoltă oportunități care să mențină forța de muncă și tinerii în arealele mai puțin dezvoltate turistic, se aduce plus valoare la activitățile locuitorilor, se creează pachete de servicii turistice și se asigură dezvoltarea transportului și a facilităților de petrecere a timpului liber în proximitatea stațiunilor turistice de interes local/național, conform Mediafax.

Sursa foto: revino.ro