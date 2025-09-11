Vicecampionul mondial în arta pantofăriei, absolvent al UVT, reprezintă România la World Expo Osaka 2025

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) a anunţat participarea artistului și designerului de pantofi Victor Vulpe, în cadrul pavilionului României, deschis la prestigioasa World Expo Osaka 2025. Participarea expozițională se va desfășura în perioada septembrie – octombrie 2025.

Invitat oficial de Ministerul Afacerilor Externe, prin Comisarul General al Secțiunii Române pentru Expoziția Mondială Osaka 2025, Ferdinand Nagy, cu sprijinul Ambasadei României la Tokyo și al Institutului Cultural Român – ICR Tokyo, Victor Vulpe va expune publicului japonez și internațional schițele colecției „Highway”, parte a cercetării sale doctorale, desfășurată în cadrul Școlii doctorale de Arte (ȘDA) din cadrul Facultății de Arte și Design a UVT.

Exponatele includ o selecție de creații bespoke, obiecte conceptuale, forme, prototipuri și pantofi sculpturali, expresia maturității unui parcurs artistic de peste 30 de ani. În plus, artistul va susține un workshop interactiv, oferind vizitatorilor experiența unică de a descoperi procesul de creație bespoke (realizare de prototipuri personalizate, la comandă) și de a interacționa direct cu unul dintre cei mai apreciați designeri de încălțăminte din lume.

Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea: „Școala doctorală de Arte (ȘDA) din cadrul UVT se afirmă și în plan internațional, iar odată cu prezența remarcabilă pe care o realizează Victor Vulpe la Expoziția Mondială de la Osaka, din acest an, și Universitatea de Vest din Timișoara consemnează un nou reper în planul internaționalizării. Această prezență marchează un moment de reprezentare culturală și artistică de mare prestigiu pentru România, dar și o reafirmare a excelenței academice cultivate în cadrul UVT.”

„Participarea lui Victor Vulpe la World Expo Osaka 2025 este o dovadă vie a forței creativității cultivate în Facultatea de Arte și Design a UVT. Suntem mândri că un artist format și consacrat în comunitatea noastră academică reprezintă România la cel mai important eveniment internațional dedicat inovației și culturii. În creațiile sale, tradiția meșteșugului se împletește cu cercetarea artistică și designul contemporan, oferind o imagine autentică a excelenței românești. Facultatea de Arte și Design rămâne un spațiu în care valorile creativității și inovației sunt nu doar încurajate, ci și transformate în modele de inspirație pentru societate.” – arată Diana Andreescu, decană a Facultății de Arte și Design din UVT.

Prin acest demers, România își afirmă identitatea culturală și creativă pe scena internațională, iar Universitatea de Vest din Timișoara reconfirmă statutul său de pilon al excelenței academice și artistice.

Sursa foto: UVT