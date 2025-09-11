Regal folcloric la Ruga Timișoarei.

În fiecare an, de Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș, ocrotitorul Banatului, comunitatea se adună în spirit de credință, tradiție și bucurie la Ruga Timișoarei, una dintre cele mai îndrăgite sărbători locale, dedicată cântecului, jocului și portului bănățean.

Ruga este un prilej de întâlnire între generații, un moment în care valorile spirituale și culturale ale locului se împletesc într-o atmosferă caldă și autentică.

Luni, 15 septembrie 2025, începând cu ora 17:00, timișorenii sunt invitați în Parcul Rozelor, la un regal folcloric.

Seara de sărbătoare va fi animată de Ansamblul „Timișul”, emblemă a valorilor tradiționale, coordonat de dirijorii Deian Galetin și Nicolae Baniciu, și pus în mișcare de coregrafii Maria Topciov, Doina Susan și Ciprian David.

Li se vor alătura, într-un regal folcloric, voci tinere și consacrate ale muzicii bănățene, care vor da glas cântecelor populare românești: Alexandra Acs, Ana-Maria Moldovan, Maria Șaptebani, Petronia Belean, Ana Coțe, Denisa Gavriluț-Pârvoni, Denisa Peia, Iasmina Kronbauer, Bianca Opăriuc, David Crișan, Vlad Văcaru, Dorinel Gavriluț-Pârvoni, Petrică Miulescu Irimică, Dumitru Teleagă, Mihaela Petrovici, Olguța Berbec și Remus Novac, Dumitru Stoicănescu, David Crișan, Vlad Văcaru, Andreea Voica, Liliana Laichici și Carmen Popovici-Dumbravă.

Intrarea este liberă.