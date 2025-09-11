Horvath Atilla, din nou la SCM Politehnica Timişoara. Va coordona Centrul de Juniori și va pregăti juniorii 1

Antrenorul Horvath Atilla a revenit la echipa de handbal SCM Politehnica Timişoara. El va fi coordonatorul Centrului de Juniori și va pregăti echipa de juniori 1.

Horvath Atilla a condus în ultimii doi ani gruparea feminină CSM Slatina, pe care a promovat-o și menținut-o în Liga Florilor, după ce anterior a fost antrenor principal la echipa de seniori a clubului alb-violet de pe malurile Begăi.

„Am revenit acasă cu cele mai bune gânduri și mă bucur că îmi continui activitatea în Timișoara.

– Cum e generația actuală de juniori 1?

– În momentul în care am revenit și am văzut cele trei grupe de juniori, chiar i-am felicitat pe antrenorii care au lucrat până acum, pentru că există echipe cu potențial, copii foarte buni. Trebuie doar lucrat la anumite detalii și să vedem cum reușim să integrăm un model de joc la toate nivelurile de copii și juniori.

– Care va fi obiectivul în perioada următoare?

– Obiectivul nostru principal, al antrenorilor de la copii și juniori, este să reușim să scoatem cât mai mulți copii talentați și jucători care să poată într-o bună zi să joace la prima echipă. Tineți minte că atunci când am ajuns principal la prima echipă, la SCM Politehnica Timișoara, aveam nouă „copii” și niciun străin în lot. În momentul actual, se investește mai mult și mă bucură lucrul acesta, dar este datoria noastră, a antrenorilor de la Centrul de Juniori, să creștem handbaliști cât mai valoroși posibil și să le facem cât mai accesibil drumul spre seniorat.” – Horvath Atilla.