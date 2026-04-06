Tragedie la o vânătoare de ouă de Paște: trei persoane, inclusiv un bebeluș de 10 luni, au murit.

O tragedie cutremurătoare a avut loc în nordul Germaniei, unde trei persoane, printre care și un bebeluș de doar 10 luni, și-au pierdut viața în timpul unei vânători de ouă de Paște, după ce un copac de mari dimensiuni s-a prăbușit peste participanți.

Copacul, doborât de vânt puternic

Incidentul s-a produs duminică dimineață, în apropierea localității Satrupholm, unde aproximativ 50 de persoane participau la un eveniment organizat în aer liber. Este vorba despre beneficiari ai unui centru destinat mamelor, femeilor însărcinate și copiilor.

Potrivit poliției, citată de stiripesurse, un copac înalt de aproximativ 30 de metri a fost doborât de rafalele puternice de vânt și a căzut direct peste grup.

Victimele: o tânără, o adolescentă și un bebeluș

În urma impactului, patru persoane au fost prinse sub copac. O femeie de 21 de ani și o adolescentă de 16 ani au murit la fața locului, în ciuda intervenției rapide a echipajelor de salvare.

Fiica femeii, un bebeluș de doar 10 luni, a fost transportată de urgență la spital, însă medicii nu au mai putut să o salveze.

O altă tânără, în vârstă de 18 ani, a fost grav rănită și a fost preluată cu elicopterul pentru îngrijiri medicale.

Autoritățile germane au confirmat că regiunea se afla sub avertizare de vânt puternic emisă de serviciul meteorologic. În urma tragediei, la fața locului au fost trimiși și consilieri psihologici pentru sprijinirea celor afectați.