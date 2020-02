Tradiţiile etnicilor germani, duse mai departe de copiii de la Grădiniţa „Nikolaus Lenau”

În vremurile în care etnicii germani formau o comunitate numeroasă și solidă în Banat, tradițiile lor erau ținute cu rigurozitate, iar la ele participau, nu o dată, și românii, în special copiii fiind cuceriți de sărbătorile șvabilor. Fie că este vorba de Sărbătoarea Recoltei, de cea a Sfântului Martin, de Carnavalul de Fasching, acestea au rămas în memoria celor care le-au trăit în copilărie, iar acum le duc mai departe.

Așa se întâmplă și la Grădinița „Nikolaus Lenau” din Timișoara, acolo unde copiii sunt învățați nu doar limba germană, ci și frumoasele tradiții ale etnicilor germani.

În a doua jumătate a lunii februarie, preșcolarii de la „Lenau” au petrecut la Carnavalul de Fasching – lăsatul secului la catolici. „Este una dintre cele mai frumoase sărbători ale șvabilor. Mi-o amintesc din copilărie, de la Zăbrani, comuna în care eu am crescut. Eram fascinați, copii fiind, români și germani laolaltă, să îi vedem pe oamenii mari costumați în diverse personaje. Petrecere era și pentru noi, copiii, care aveam și un concurs pentru cel mai frumos costum. Pe atunci erau alte personaje care îi fascinau pe copii, la Fasching vedeai, de exemplu, indieni și cowboy. Într-un an, concursul a fost câștigat de o fetiță costumată în… cornet de popcorn. Era o rochie albă pe care bunicile ei au cusut manual floricele de porumb. După concurs, noi, cei mici, am desfăcut floricelele de pe rochie și le-am mâncat”, afirmă prof. Cecilia Bundău, directoarea Grădiniţiei „Nikolaus Lenau”.

Acum, cowboyii și indienii sunt de domeniul trecutului. La Faschingul de la „Lenau” băieții au fost pompieri curajoși, Spidermeni, Batmeni, iar fetițele, cum altfel, prințese, fluturași și zâne. Alte vremuri, alte costume, dar același spirit, al unei sărbători frumoase care, în fiecare an, este învățată și astfel dusă mai departe!