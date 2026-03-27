Timișul, invitat să participe la dezvoltarea zonei turistice Semenic.

Consiliul Județean Timiș a primit, în urmă cu câteva zile, din partea CJ Caraș-Severin, o propunere de a participa la dezvoltarea zonei turistice Semenic. Un proiect care ar putea transforma această zonă montană într-un pol turistic care să acopere atât perioada de iarnă, cât și cea de vară.

Decizia, afirmă Alfred Simonis, președintele CJ Timiș, va fi luată în urma unei dezbateri publice.

„Dezvoltarea nu ar trebui să se oprească la granița administrativă a unui județ. Investițiile trebuie gândite la un alt nivel, iar consiliile județene și primăriile au obligația să colaboreze pentru proiecte mari pentru că doar așa se poate schimba cu adevărat o regiune.

În Austria, Germania sau Franța, astfel de parteneriate între autoritățile locale sunt normale. Noi încă le tratăm cu suspiciune. Și asta, poate, și pentru că, de fiecare dată, proiectele au rămas doar la nivel de dorință sau cel mult pe câteva hârtii.

În urmă cu câteva zile, vecinii noștri din Caraș-Severin ne-au propus să participăm la dezvoltarea zonei Semenic. Să investim într-un proiect care ar putea transforma această zonă montană într-un pol turistic care să acopere atât perioada de iarnă, cât și cea de vară. Asta și pentru că locuitorii Timișului, mulți timișoreni, pun Semenicul pe primele poziții când vine vorba de alegerea unui loc aproape de casă în care să se relaxeze, să petreacă zile frumoase în natură cu prietenii ori familia.

Dar această participare nu este o decizie pe care să o luăm într-un birou. De aceea, ne-am propus să organizăm o dezbatere în care să discutăm deschis și să aflăm clar: vor sau nu oamenii din Timiș ca județul, Consiliul Județean, să investească, să devină partener într-o dezvoltare regională?

Proiectul administrațiilor din Caraș-Severin, adică al Primăriei Reșița și al Consiliului Județean Caraș-Severin, prevede amenajarea, printre altele, a încă 3 pârtii de schi care vor totaliza 15 km, piste dotate cu instalații de producere a zăpezii artificiale și funcționalizarea unei telegondole.

Pentru perioada de vară, proiectul are în vedere realizarea unui parc tematic de aventuri, a unei tiroliene și a unui scaun autopropulsant.

Practic, „noul Semenic” ar putea avea de toate, turism montan, infrastructură pentru schi, aventură, divertisment și experiențe gastronomice.

Ceea ce vrem să aflăm prin organizarea dezbaterii este modul în care alegem să investim banii județului Timiș, dacă ar trebui sau nu să ne alăturăm vecinilor noștri și să dezvoltăm regiunea în beneficiul tuturor”, afirmă liderul CJ Timiș.