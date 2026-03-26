Reabilitare prin împădurire, într-o localitate timișeană.

Administrația locală a orașului timișean Jimbolia s-a angajat într-un proiect ambițios de reconstrucție ecologică.

Concret, este vorba de efectuarea de împăduriri pe o suprafață totală de aproape 48 de hectare, constituită din terenuri agricole degradate, atingându-se astfel două obiective simultan: valorificarea unor suprafețe compromise și, respectiv, reducerea deficitului de patrimoniu forestier de care suferă zona de pustă a județului.

La cea mai recentă ședință de plen, consilierii locali din orașul de la frontiera cu Serbia au aprobat și valorile actualizate ale investiției: 3,2 milioane de lei, (inclusiv TVA), asigurați prin Agenția Fondului de Mediu și o cofinanțare de la bugetul orășenesc de aproape 1,1 milioane de lei.