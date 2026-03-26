Reabilitare prin împădurire, într-o localitate timișeană

Administraţie
Publicat în de Laurenţiu Nistorescu
Fără comentarii
Administrația locală a orașului timișean Jimbolia s-a angajat într-un proiect ambițios de reconstrucție ecologică.

Concret, este vorba de efectuarea de împăduriri pe o suprafață totală de aproape 48 de hectare, constituită din terenuri agricole degradate, atingându-se astfel două obiective simultan: valorificarea unor suprafețe compromise și, respectiv, reducerea deficitului de patrimoniu forestier de care suferă zona de pustă a județului.

La cea mai recentă ședință de plen, consilierii locali din orașul de la frontiera cu Serbia au aprobat și valorile actualizate ale investiției: 3,2 milioane de lei, (inclusiv TVA), asigurați prin Agenția Fondului de Mediu și o cofinanțare de la bugetul orășenesc de aproape 1,1 milioane de lei.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *