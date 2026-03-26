A trecut la cele veșnice prof. em. univ. dr. ing. Radu Băncilă, unul dintre dascălii de prestigiu ai Universității Politehnica.

Lumea universitară a Timișoarei este mai săracă, o dată cu trecerea la cele veșnice a prof. em. univ. dr. ing. Radu Băncilă, cadru didactic al Facultății de Construcții, unul dintre cei mai valoroși dascăli ai Universității Politehnica.

Născut la 21 aprilie 1945 în Timișoara a absolvit în 1967 Facultatea de Construcții a Institutului Politehnic din același oraș. După obținerea diplomei de inginer în iunie 1967, lucrează trei ani ca inginer proiectant la ISPE – Institutul de Studii și Proiectări Energetice din Timișoara.

Din 1970 devine asistent la Facultatea de Construcții din cadrul Institutului Politehnic “Traian Vuia” din Timișoara, mai întâi la Catedra de Fundații, iar apoi la Catedra de Construcții Metalice condusă de eminentul profesor Dan Mateescu.

În anul 1975 se căsătorește cu Ioana Zosin, soția fiind medic, cu specialitatea endocrinologie, la ora actuală profesor universitar emerit la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara.

Din 1978 devine șef de lucrări la disciplinele de Statică și Poduri din lemn. Obține diploma de doctor inginer în anul 1981 (conducător Acad. D. Mateescu). După schimbările din anul 1989, este promovat conferențiar. În acea perioadă, caracterizată printr-un entuziasm general, a inițiat la Facultatea de Construcții înființarea secției cu predare în limba germană.

Din 1993 devine profesor universitar la Universitatea Politehnica Timișoara; specialitatea Construcții și Poduri Metalice.

În afara activității didactice devine expert și verificator MLPAT în domeniul podurilor, având în permanență o activitate intensă în această direcție. Din 2006 a participat în mod activ în cadrul biroului de proiectare SSF-RO.

În cadrul UPT, domnul Profesor Radu Băncilă a deținut și onorat prin prestații notabile o serie de funcții de conducere: Prodecan al Facultății de Construcții și Arhitectură (1999-2004), Decan al Facultății de Construcții (2004-2008). Din 2012 a fost Profesor emerit la Universitatea Politehnica Timișoara.

Domnul profesor Băncilă a fost și profesor onorific al Universității din Pecs, Ungaria (2006), a primit medalia ASR ”C. Miklosi” (2018), a fost profesor onorific al Universității Transilvania Brașov (2024), cetățean de onoare a stațiunii turistice Bran și i-a fost decernată Crucea de merit clasa 1, a Republicii Federale Germania (2012).

Înmormântarea va avea loc sâmbătă, 28.03.2026, ora 12:00, la Cimitirul Eroilor din Calea Sever Bocu nr 25.

Trupul neînsuflețit va fi depus vineri 27.03.2026 la casa funerară din incinta cimitirului.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!