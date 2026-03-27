ITM Timiş: În atenţia angajatorilor care au cetățeni străini încadrați în muncă

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Timiș și Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) organizează un seminar de informare dedicat angajatorilor care au cetățeni străini încadrați în muncă și cetățenilor străini interesați să desfășoare activități lucrative în România.

Evenimentul va avea loc pe data de 2 aprilie 2026, începând cu ora 10:00, la sediul ITM Timiș din Giroc, Calea Timișoarei nr. 72.

„Seminarul se desfășoară în conformitate cu prevederile punctului 8 din Planul de cooperare operativă pentru prevenirea și combaterea muncii ilegale și a străinilor în anul 2026, încheiat între Inspecția Muncii și Inspectoratul General pentru Imigrări”, a transmis ITM Timiş.

Tematica seminarului:

• Aspecte legislative privind angajarea cetățenilor străini în România.

• Drepturile și obligațiile angajatorilor care au cetățeni străini angajați.

• Proceduri privind obținerea permiselor de muncă și a altor documente necesare.

• Aspecte privind securitatea și sănătatea în muncă a cetățenilor străini.

• Răspunsuri la întrebările participanților privind prevederile OG 25/2014.

Participanți

Specialiști din cadrul ITM Timiș:

• dr. jr. Ileana Mogoșanu, inspector șef

• ec. Antonio Bădescu, inspector șef adj. Relații de Muncă

• ec. Athalvin Lupu, inspector șef adj. Securitate și Sănătate în Muncă

Reprezentanți ai structurii teritoriale pentru imigrări Timiș:

• subcomisar de poliție Marian State, șef serviciu

• subcomisar de poliție Alexandru Buzarin, ofițer specialist

Reprezentanți din partea organizației nonguvernamentale AIDRom: Silvana Agapi, Raul Ciorbă și Ahmad Khalil.

Participarea la seminar este gratuită.

ITM Timiş va continua și în anul 2026 seria de seminarii de informare și conștientizare a angajatorilor și angajaților privind legislația muncii în vigoare.