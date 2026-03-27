Lucrări de descărcare arheologică pe centura Timișoara Vest. Foto

Pe șantierul de pe centura Timișoara Vest se desfășoară lucrări de descărcare arheologică, coordonate de o echipă de specialiști.

În zonă s-au descoperit până acum urme de locuire din perioada sarmaților (secolele II–III) și obiecte legate de istoria localității Săcălaz din secolele XVII–XVIII.

Echipa de arheologi continuă cercetările, în timp ce muncitorii desfășoară activitățile specifice șantierului.

Se lucrează, de asemenea, la realizarea drumurilor tehnologice.