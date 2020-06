Timișoreni morți într-un teribil accident, pe centura Craiovei. Video

Un grav accident de circulație a avut loc, miercuri după-amaiza, pe Centura de Nord a Craiovei, potrivit reprezentanților ISU Dolj. Cele trei persoane scoase din mașina implicată în accident au decedat. Este vorba despre două femei și un bărbat.

Potrivit IPJ Dolj, bărbatul care conducea mașina, un șofer în vârstă de 60 de ani, din Timișoara, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune frontală cu un TIR, care în urma impactului s-a răsturat în afara părții carosabile. În mașină se mai aflau o femeie în vârstă de 63 de ani, tot din Timișoara, și o alta, în vârstă de aproximativ 60 de ani, despre care polițiștii nu au încă date, notează realitateadecraoiva.net

Șoferul TIR-ului implicat în accident are 38 de ani și este din Buzău. Acesta este conștient și cooperant. In cauza se fac verificari in vederea stabilirii cauzelor producerii accidentului.