Timișoreanca Alexandra Adoch, aur la Cupa Europeană de cadeți la floretă.

Harnică, talentată și ordonată.

Sunt cele trei însușiri cu ajutorul cărora Alexandra Adoch, care în curând va împlini vârsta de 16 ani, a obținut numeroase clasări fruntașe pe podiumurile naționale și internaționale în competițiile de floretă. Cea mai recentă a fost consemnată în weekend la Samorin, în apropiere de Bratislava, capitala Slovaciei.

La Cupa Europeană de cadeți, sportiva legitimată la ACS Floreta Timișoara a cucerit medalia de aur!

Peste 200 de participante din 20 de țări au luat startul, cu atât mai lăudabilă fiind performanța acesteia. Alexandra Adoch practică scrima de nouă ani.

Este multiplă campioană națională la mai multe categorii de vârstă, câștigătoare a Cupei României și ocupantă a poziției a șasea la Campionatul European de cadeți. Ea este antrenată de Iulian Teacă și Teo Moisiuc la ACS Floreta Timișoara.

Nu doar la floretă se prezintă la un nivel înalt tânăra sportivă din orașul de pe Bega.

Elevă în clasa a X-a la Liceul Teoretic Jean Louis Calderon, Alexandra are rezultate bune și la învățătură.

Visul ei este să urce pe podiumul olimpic!