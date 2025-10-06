PUZ nou în zona metropolitană a Timişoarei: 45 de parcele pentru construirea de locuinţe, pe 46.700 mp

Comună situată în zona metropolitană a Timișoarei, Moșnița Nouă cunoaște de circa două decenii o dezvoltare edilitară accelerată de proximitatea cu marele centru urban din vecinătate.

Recent, ca dovadă că elanul imobiliar nu s-a încheiat, consilierii locali au aprobat un nou plan de urbanism zonal (PUZ), pentru o suprafață de 46.700 de metri pătrați, situați în extravilanul centrului administrativ.

Noul PUZ delimitează 45 de parcele și este destinat construirii de locuințe individuale și, respectiv, de locuințe colective cu parter rezervat dotărilor și serviciilor publice.

Perioada de valabilitate a planului este de cinci ani, iar autorizațiile de construire vor fi eliberate, conform prevederilor legale, după transferul în domeniul public a terenurilor destinate drumurilor de acces.

