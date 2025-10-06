PSD își decide viitorul: Congresul partidului va avea loc pe 25-26 octombrie. Comitetul Politic Național, convocat săptămâna viitoare.

Partidul Social Democrat se pregătește de unul dintre cele mai importante momente politice ale toamnei.

Congresul PSD va avea loc în zilele de 25 și 26 octombrie 2025, eveniment în cadrul căruia social-democrații își vor defini strategia politică pentru următorii ani și vor decide schimbări importante în conducerea formațiunii.

Potrivit surselor din partid citate de stiripesurse, Comitetul Politic Național (CPN) al PSD va fi convocat miercurea viitoare, pentru a stabili detaliile organizatorice și agenda oficială a congresului.