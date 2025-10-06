PSD își decide viitorul: Congresul partidului va avea loc pe 25-26 octombrie. Comitetul Politic Național, convocat săptămâna viitoare

PSD își decide viitorul: Congresul partidului va avea loc pe 25-26 octombrie. Comitetul Politic Național, convocat săptămâna viitoare.

Partidul Social Democrat se pregătește de unul dintre cele mai importante momente politice ale toamnei.

Congresul PSD va avea loc în zilele de 25 și 26 octombrie 2025, eveniment în cadrul căruia social-democrații își vor defini strategia politică pentru următorii ani și vor decide schimbări importante în conducerea formațiunii.

Potrivit surselor din partid citate de stiripesurse, Comitetul Politic Național (CPN) al PSD va fi convocat miercurea viitoare, pentru a stabili detaliile organizatorice și agenda oficială a congresului.

One thought on “PSD își decide viitorul: Congresul partidului va avea loc pe 25-26 octombrie. Comitetul Politic Național, convocat săptămâna viitoare

  1. Cred ca si-a cam stabilit viitorul prin actiunile (si inactiunile) din ultimii 5 ani. Fara o schimbare majora, tot cu aceleasi figuri la varf si acelasi joc de glezne in loc sa reprezinte cu adevarat electoratul conservator de stanga… vor avea soarta celorlalte partide traditionale.

    #🤪

