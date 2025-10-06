Un Land Rover a blocat circulația tramvaielor pe strada Gheorghe Doja

Un Land Rover a blocat circulația tramvaielor pe strada Gheorghe Doja.

Circulația tramvaielor care circulă pe strada Gheorghe Doja, în sensul spre Piața Maria, a fost blocată, puțin după ora 16, de un Land Rover parcat prea aproape pe linii.

În scurt timp, o coloană de tramvaie s-a format în zonă, iar călătorilor nu le-a rămas altceva de făcut decât să coboare și să-și continue drumul fie pe jos, fie spre stația de tramvaie din Piața Maria, pentru a se urca în alt mijloc de transport în comun.

Firește, circulația tramvaielor a fost ulterior, perturbată, astfel că, după ora 17, în decurs de 30 minute, în stația din Bălcescu aveau să sosească nu mai puțin de patru tramvaie 7, primele trei în decurs de 8 minute!

