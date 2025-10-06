Salbă de medalii la Second Balkan Kempo Open Cup, obținute de sportivi de la CSC Ghiroda și Giarmata Vii, și CSC Moșnița.

Sportivi de la CSC Ghiroda, Giarmata Vii și CSC Moșnița au participat, în weekend, la Second Balkan Kempo Open Cup, competiție desfășurată la Oradea.

În proba de K1 Kempo, rezultatele obținute de aceștia sunt următoarele: Gherheș Ariana medalie – locul 1, Bogdan Aenoaei – locul 2, David Epure – locul 2, Patric Sava – locul 4 – toți de la CSC Ghiroda și Giarmata Vii; Sara Velescu – locul 2, Bogdan Itinianț – locul 2, Darian Crișan – locul 2, Luca Velescu – locul 3, Victor Bojin – locul 3, Darius Fota – locul 4 – toți de la CSC Moșnița.

În proba de Full Kempo, rezultatele obținute sunt următoarele: Patrick Sava – locul 1, Ariana Gherheș – locul 2, Bogdan Aenoaei – locul 2, David Epure – locul 2 – toți de la CSC Ghiroda și Giarmata Vii; Bogdan Itinianț – locul 1, Luca Velescu – locul 2, Darian Crișan – locul 2, Sara Velescu – locul 3, Victor Bojin – locul 3, Darius Fota – locul 3.

