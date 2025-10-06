Administrația USR face un pas înapoi după demolarea restaurantului Dinar: cere OCPI reexaminarea unei modificări cadastrale FOTO

Administrația USR face un pas înapoi după demolarea restaurantului Dinar: cere OCPI reexaminarea unei modificări cadastrale

Scandalul demolării terasei și a distrugerii clădirii aparținând Real Land SRL, început de mai bine de o săptămână, continuă cu un episod ce ține de legalitatea documentelor. Deși au pus deja la pământ aproape toată construcția și au închis afacerea locală a restaurantului, Primăria Timișoara revine cu o cerere care ridică semne de întrebare asupra legalității demolării. Mai exact, municipalitatea a anunțat luni, 6 octombrie, că cere reexaminarea unei modificări cadastrale în cazul restaurantului Dinar după identificarea unor neconcordanțe juridice și tehnice.

Chestiunea e cel puțin ciudată, în condițiile în care demolatorii și Cristian Franțescu, director la Direcția Generală Valorificare Drepturi de Proprietate UAT din cadrul primăriei, au susținut că fac operațiunea în baza unei decizii de demolare emisă de către primarului orașului, decizie pe care au refuzat să o arate proprietarilor clădirii sau presei prezente la fața locului.

“Primăria Municipiului Timișoara a transmis o cerere oficială de reexaminare către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Timiș, referitoare la încheierea de intabulare emisă pentru restaurantul Dinar, din Complexul Studențesc.

Demersul a fost inițiat pentru restabilirea legalității, în contextul acțiunilor municipalității de eliberare a domeniului public ocupat abuziv în această zonă. Astfel, municipalitatea solicită revenirea la situația anterioară în cartea funciară, după ce, în urma verificărilor efectuate, au fost identificate neconcordanțe juridice și tehnice în documentația aprobată. Printre altele, geometria terenului, care aparține statului român, a fost modificată fără acordul proprietarului.

Reamintim că, în urma dispoziției primarului Dominic Fritz, construcția extinsă ilegal pe trotuarul de pe strada Barbu Iscovescu a fost demolată pentru eliberarea domeniului public și restabilirea accesului pietonal în zonă”, a anunțat pe 6 octombrie, serviciul comunicare din Primăria Timișoara.

De cealaltă parte, proprietarii clădirii, cei care au venit din prima zi cu planurile și actele de proprietate, care se găsesc în istoricul arhivelor de cadastru, susțin în continuare că li s-a demolat ilegal și abuziv proprietatea și pregătesc acțiuni în instanță împotriva primăriei, a primarului, a funcționarilor implicați, a Poliției Locale și a firmei de demolări. Aceștia nu vor să facă publice detaliile strategiei stabilite de către avocat, însă au menționat că e vorba de acțiuni care vizează fapte penale și încălcarea legii precum și de recuperarea, măcar parțială, a prejudiciilor de imagine și a daunelor materiale.

Postarea de vineri, 3 octombrie, a primarului Fritz pe Facebook, a fost plină de acuze și un limbaj agresiv, aducând acuzații grave, însă fără a aduce și probe. Scopul era, pe tiparul consacrat, de a stârni emoție, solidaritate cu cauza demolării și de a distrage atenția de la detaliile importante omise: lipsa justificării legale a distrugerii unei proprietăți private și abuzurile fizice și de autoritate ale poliției locale precum și lipsa de angajare a celor doi agenți de la poliția națională, care, depășiți de situație, și-au consultat șefii telefonic și au dispărut fără să ia vreo măsură, fiind depășiți de evenimente.

Postarea este extrem de virulentă, folosind expresii precum “construcții ilegale”, “poveste cu țipete”, “nesimțire”, “energie criminală”, “două Românii”, “parazitează resursele țării”, “complicitatea unor instituții”, “fost primar ultracinstit”, “nesimțirea”, “îndurare”, “țepe”, “praf în ochi”, “energie criminală”, “truc cadastral”, “minunea coruptă”.

Pe lângă aluzia acuzatoare la adresa fostului primar al orașului, postarea conține acuzații fără dovezi la adresa unei instituții a statului și a directorului acesteia. E vorba de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș și de directorul acestuia, Arthur Ursu. Nume pe care primarul a evitat să le folosească în postarea incriminatoare. “Clădirea ilegală fără acte se transformă într-una cu acte, iar geometria unui teren al statului român este schimbată fără acordul proprietarului, adică al nostru. Ilegal? Evident!…

Coincidență sau nu, topometristul care a întocmit documentația prin care a dispărut un trotuar public din acte este fiul vitreg al șefului instituției de cadastru care a aprobat-o, în viteză uluitoare de administrație singaporeză”, a mai acuzat primarul Dominic Fritz în postarea sa de vineri, 3 octombrie.

Evident că ne-am adresat și OCPI Timiș pentru un punct de vedere vizavi de acuzațiile primarului și de starea reală de fapt a clădirii și a planurilor cadastrale, cu geometrie și toate cerințele legale.

“OCPI Timiş a luat act de intenția Primăriei Timișoara de a depune o cerere de reexaminare, pe care o vom analiza și în conformitate cu documentele depuse vom da a soluție”, a declarat Arthur Ursu, directorul OCPI Timiș.

Acesta nu a dorit să comenteze alte aspecte, în joc fiind atât imaginea instituției dar și reputația sa profesională și viața personală. Ursu a dat asigurări că funcționarii OCPI lucrează doar respectând cerințele legii, iar activitatea și timpii de lucru se monitorizează și înregistrează în sistemul OCPI, la fel ca și în alte instituții sau companii private. Important este, a menționat el, că OCPI va analiza cererea primăriei și va comunica transparent rezultatele dar și că analizele și reexaminările să fac imparțial și fără niciun fel de presiuni sau influențe externe.