Mașină în care se aflau 50.000 de euro, furată dintr-o benzinărie de pe autostrada Nădlac-Deva

O mașină în care se aflau 50.000 de euro cash a fost furată, sâmbătă seara, dintr-o benzinărie aflată pe autostrada A1 Nădlac–Deva. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 21:00.

Proprietarul, care se întorcea din Cehia împreună cu un cunoscut, a oprit pentru alimentare. Profitând de moment, însoțitorul său s-a urcat la volan și a plecat cu autoturismul, banii aflându-se în portbagaj.

Sesizați de păgubit, polițiștii din Pecica au început imediat verificările. Cu sprijinul colegilor din Timiș, mașina a fost depistată la scurt timp, în zona localității Coșevița. La volan se afla un bărbat de 39 de ani din județul Tulcea, iar în portbagaj a fost descoperită întreaga sumă de bani.

Individul a fost reținut pentru 24 de ore, cercetările fiind continuate sub coordonarea procurorului de caz, într-un dosar penal pentru furt.

„La data de 4 octombrie, în jurul orei 21.00, polițiștii orașului Pecica au fost sesizați despre faptul că, dintr-o benzinărie de pe autostrada A1 Deva-Nădlac, a fost sustras un autoturism în care se afla suma de 50.000 de euro.

În urma investigațiilor efectuate, cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, autoturismul a fost depistat pe raza localității Coșevița, la volanul acestuia aflându-se un bărbat de 39 de ani, din județul Tulcea, iar în portbagajul autoturismului, suma declarată sustrasă.

În baza probatoriului administrat, bărbatul de 39 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, cercetările fiind continuate sub supravegherea procurorului de caz într-un dosar penal întocmit pentru furt”, a transmis IPJ Arad.

