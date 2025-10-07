Mașină în care se aflau 50.000 de euro, furată dintr-o benzinărie de pe autostrada Nădlac-Deva

O mașină în care se aflau 50.000 de euro cash a fost furat ă, s âmb ătă seara, dintr -o benzinărie aflată pe autostrada A1 Nădlac –Deva. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 21:00.

Proprietarul, care se întorcea din Cehia împreună cu un cunoscut, a oprit pentru alimentare. Profitând de moment, însoțitorul său s-a urcat la volan și a plecat cu autoturismul, banii aflându-se în portbagaj.

Sesizați de păgubit, polițiștii din Pecica au început imediat verificările. Cu sprijinul colegilor din Timiș, mașina a fost depistată la scurt timp, în zona localității Coșevița. La volan se afla un bărbat de 39 de ani din județul Tulcea, iar în portbagaj a fost descoperită întreaga sumă de bani.

Individul a fost reținut pentru 24 de ore, cercetările fiind continuate sub coordonarea procurorului de caz, într-un dosar penal pentru furt.

