Despăgubiri întârziate pentru persoanele expropriate

Desp ăgubiri întârziate pentru persoanele expropriate

Potrivit unei informări publice formulate de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara către Primăria Lugoj, circa 30 de persoane fizice din municipiu, la care se adaugă Ministerul Industriei Ușoare, expropriate pentru construirea autostrăzii Lugoj – Deva și a variantei ocolitoare nu și-au primit încă despăgubirile financiare.

Suprafețele pentru care sumele acordate cu titlu de despăgubire nu au ajuns la titularii în drept însumează aproape 40 de mii de metri pătrați.

Exproprierile s-au făcut în baza ordonanțelor de urgență 685/2007 și 492/2011.

Situații similare se întâlnesc și în alte unități administrative din zona de est a județului Timiș, spre exemplu în comuna Mănăștiur, unde n-au intrat în drepturi circa 40 de persoane fizice, plus administrația locală și doi agenți economici.