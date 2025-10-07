Impact violent între două mașini. Pompieri și patru echipaje medicale, la fața locului

Impact violent î ntre dou ă mașini. Pompieri și patru echipaje medicale, la fața locului

Cinci persoane au fost rănite în urma unui accident rutier produs, luni seara, pe DN 76, în localitatea Vălișoara, județul Hunedoara.

Pentru a gestiona situația de urgență generată de impactul dintre două autoturisme, pentru misiunea de salvare s-au direcționat echipaje de intervenție de la Detașamentul de pompieri Deva, o ambulanță SMURD de la Secția Brad, dar și trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Hunedoara.

În urma accidentului, patru adulți și o fetiță în vârstă de 12 ani au suferit mai multe traumatisme. După evaluarea medicală și acordarea primelor îngrijiri medicale, persoanele rănite au fost transportate la spitalul din Deva.

Totodată, pompierii militari au asigurat măsurile specifice de prevenire a izbucnirii incendiilor în astfel de cazuri, dar și curățarea părții carosabile pentru ca circulația rutieră să poată fi reluată în condiții de siguranță.

Sursa foto: ISU Hunedoara