Timișoara, Capitală Europeană a Culturii. Programul zilei de duminică, 19 februarie.

17-19 februarie – un weekend intens, weekend-ul de deschidere a evenimentului TM 2023, cu peste 130 de evenimente distribuite în întregul oraș.

Iată programul zilei de duminică, 19 februarie 2023:

10:00–19:00 Piața Victoriei – Pepiniera. 1306 plante pentru Timișoara – o intervenție de MAIO Architects

10:00-11:00 Piața Victoriei – Tur ghidat cu MAIO Architects, Studio Peisaj, Studio Nomadic | Pepiniera. 1306 plante pentru Timișoara

10:00–13:00 Diverse spații – Ateliere pentru copii | Timișoara e Culoare

10:00–16:00 Asociația Pietatea Bănățeană – Expoziție | Laboratoarele Memoriei

10:00–17:00 Experimentarium | Universitatea Politehnica Timișoara – XR Show – Spotlight Heritage Timișoara

10:00–18:00 – Universitatea de Vest din Timișoara – Expoziție | Șahist artist la UVT

10:00–22:00 Casa de Cultură a Studenților – Hub interdisciplinar: ateliere de artă, concerte și performance-uri | Grădini interdimensionale

10:30–11:00 Comenduirea Garnizoanei Timișoara – Tur ghidat cu grupul curatorial Salonul de proiecte | Mircea Nicolae – Lucruri mărunte, lucruri prețioase

11:00–12:00 Comenduirea Garnizoanei Timișoara – Prezentare RomaMoMA și performance Harun Morrison | Chronic desire – Sete cronică

11:00–13:30 Librăria „La două bufnițe” – Brainstorming | Adriana Babeți – 256 de romane pentru Europa Centrală

11:00–15:00 Stația de Tratare a Apei Urseni – Tururi ghidate de patrimoniu industrial și networking brunch

11:00–21:00 Casa Tineretului – Expoziție „Arhiva Adrian Newell – Fragmente de istorie queer”

12:00–13:30 Piața Libertății – Tur ghidat al operelor de artă din spațiul public (Dan Perjovschi, Matei Bejenaru, Sead Kaxanihu)

12:00–18:00 Școala Gimnazială 30, cartier Soarelui – Artă murală și tururi ghidate

12:00–21:00 Casa Tineretului – Together for Better – Community Fest: Spectacole Teatrul Senzorial; ateliere și dezbateri comunitare

13:00–14:30 Cinema Victoria – Film I „Aventurile lui Pil” (FR) – animație pentru copii

13:00–20:00 Indecis artist run space – Expoziție | Timpuri noi: Xenogeneze ale SF-ului

13:00–20:00 Spațiul Minitremu – Minitremu 10+

13:00–20:00 Bastionul Maria Theresia – RomaMoMA Library

13:00–21:00 -Ecoop în Piața Traian, cartier Fabric – Prezentări și dezbateri, ateliere practice și muzică ambientală | Artă & Artefacte: Sustenabilitate, Cooperare, Comunitate

14:00–15:00 Cartierul Fabric – Tur istoric ghidat pentru familii | Clădiri și povești

14:00–16:00 Liceul Teoretic „William Shakespeare” – Expoziție și celebrarea inițiativei „Shakespeare’s English Garden”

14:00–20:00 Augustin Pacha, nr. 3 – Expoziție | Fluid Memory

15:00–22:00 Cinema Victoria – Film I LUX Premiul Publicului 2023 – coproducții europene excepționale

15:00–16:30 Casa LOGS – Șezătoare urbană #BetterTogether, #AlăturiDeRefugiați

15:00–18:00 Cartierul Soarelui – Concerte muzică clasică | The Pianos – From Music to Culture

15:00–19:00 Casa Tineretului – Sala Rotonda – Atelier intensiv de dans | Hód Adrienn (HU)

15:00–19:00 Pavilionul ISHO – Expoziție | Liliana Mercioiu Popa – Linia (de conduită), trăsătura (de caracter) și punctul (de vedere)

16:00 Casa de Cultură a Municipiului Timișoara – Harap-Alb. Adaptare după povestea lui Ion Creangă

16:00–17:30 Memorialul Revoluției – Vernisaj | ROMLAG (în parteneriat cu Muzeul Ororilor Comunismului din România)

16:00–22:00 Digital: Canvas Studio – Expoziție de grup de artă digitală | Pixel Lights

17:00–18:30 Parcul Clăbucet – Teatru cu păpuși gigant

17:00–22:00 Escape Underground Hub – UnderTones – Street Art Gallery & petrecere de muzică electronică

18:00–19:30 Centrul Reformat Noul Mileniu din Fabric – Concert de cameră | Cvartetul Kosztándi (HU) – compoziții de Lendvay Kamilló și Bartók Béla

18:00–20:00 – Universitatea de Vest Timișoara – Aula Magna – Idei care schimbă lumea | Peter Sloterdjik în dialog cu Andrei Ujică

18:00–21:15 Filarmonica Banatul – Concert | Lajkó Félix & Vołosi. În deschidere: Irina Sârbu & band

18:00–23:00 Casa Tineretului – Sala de spectacole – Spectacol de dans contemporan | Su-Spin de trandafir

18:00–20:00 Librăria „La două bufnițe” – Lansare de carte | De ziua lui Brâncuși cu Doïna Lemny, la Timișoara: „Brâncuși et ses Muses” și „Brâncuși, la chose vraie”

19:00–21:00 Sala Mare a Teatrului Național Timișoara – Teatru | Povestea acelor oameni care într-o seară s-au adunat în jurul unei mese

19:00–21:00 Teatrul Basca – Zambara Kabarett

19:30–20:00 Cazarma U, Piața Unirii – Proiecție video | Ballet of the Cities – Jonas Denzel (DE) – Karlsruhe UNESCO City of Media Arts.