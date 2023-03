Timișoara arată dezolant! Consilierii locali ai PNL cer administraţiei Fritz să se ocupe de spaţiile verzi ale orașului

Consilierii locali PNL Timișoara remarcă aspectul dezastruos al orașului, în special în zonele verzi, care în anii trecuți reprezentau mândria bănățenilor. După schimbarea conducerii de la Horticultura, parcurile și spațiile verzi din oraș par a fi abandonate începând să se transforme în maidane.

“Este trist că o dată cu venirea primăverii suntem nevoiți să ne uităm pe pozele din anii trecuți ca să ne bucurăm de orașul florilor. Parcurile sunt lăsate de izbeliște, neîngrijite și pline de gunoaie. În schimb avem schele în centru și dungi galbene pe asfalt”, spune consilierul local PNL, Ștefan Sandu.

“Timișoara nu este pregătită în momentul acesta pentru schimbările climaterice. Ce este mai grav este faptul că nu face nimic pentru a interveni cât se poate în acest proces. Dacă în urmă cu 8-9 ani de zile aveam 32 zile cu temperaturi tropicale, acum depășim 60 pe an! Am atras atenția de mai multe ori că orașul nu arată bine din acest punct de vedere, că nu reacționează cum trebuie la aceste nevoi.

Nici nu știu a cui e vina! A noii conduceri de la SC Horticultura, sau a celor care le dau dispoziții!? Și cred că varianta a doua este principala cauză, iar unul dintre motive este că nici nu sunt ascultați oamenii care se pricep. De la întreținerea spațiului verde până la crearea perdelei forestiere, de la strângerea deșeurilor până la strategia de unificarea printr-o bretea verde a Pădurii Verzi de Pădurea Bistra, de la plantarea arborilor pe străzi până la punerea în aplicare a unei strategii de aranjament peisagistic la asociațiile de proprietari.

Acestea sunt lucruri pe care le-am constatat și la ultima vizită din Cartierul Plopi, unde mizeria de pe canale îi determină pe mulți cetățeni de acolo să-și renege apartenența la orașul nostru”, spune și viceprimarul Cosmin Tabără, președintele PNL Timișoara.

“Constat și eu cu tristețe că Timișoara este lăsată de izbeliște de echipa domnului Fritz. Am avut discuții cu colegii mei de la PNL Timișoara ca să vedem ce e de făcut pentru că nu putem accepta ca amatorismul și lipsa de interes a unor politicieni lipsiți de experiență în administrație să afecteze atât de grav orașul care este Capitală Europeană a Culturii în acest an.

Am organizat mai multe acțiuni de voluntariat și am făcut curățenie prin oraș, ultima acțiune de acest fel desfășurându-se recent în cartierul Dâmbovița (foto, n.r.). Dar cu tot entuziasmul și dorința noastră de a face bine nu ne putem substitui administrației locale, plătită de timișoreni pentru a face aceste lucruri. Am avut chiar neplăcuta surpriza de a vedea șobolani pe malurile Begăi și chiar prin parcuri. Dacă liderilor USR li se pare firesc acest lucru, mie mi se pare revoltător.

Sunt convins că turiștii care vin în Timișoara pentru a descoperi o capitală culturală de nivel european nu se vor bucura de rozătoarele care mișună prin parcuri. De aceea, îi rog pe colegii de la USR ca măcar acum, în ultimul ceas, să încerce să se implice puțin în administrarea orașului și să înțeleagă ce înseamnă de fapt Timișoara”, spune președintele PNL Timiș, Alin Nica.