Suspiciuni de fraudare și cumpărare de voturi în Timiș (video)

Suspiciuni de fraudare și cumpărare de voturi în Timiș. Alegerile din 9 iunie, locale și parlamentare, din Timișoara și din județ, nu sunt nici pe departe civilizate și pline de “spirit european”.

Primele două încălcări ale prevederilor legale le-a săvârșit chiar actualul primar, Dominic Fritz, care se plimba în turneu electoral, prin zona centrală, alături de un grup de susținători și membri de partid care purtau tricouri cu sigla Alianței Dreapta Unită, a USR și cu mesajul “Dominic Fritz Primarul Nostru”. Chiar dacă oficial campanie s-a încheiat pe 7 iunie, ora 19, marșul electoral a continuat prin Piața Sfântul Gheorghe spre Unirii, târziu după ora 20.

Al doilea fault în careu a fost în seara de 8 iunie, la ora 20, când Dominic Fritz a transmis live pe Facebook, deși nu avea voie ca și candidat, dar a împachetat-o emoțional, pe stilul său, într-un “apel disperat de salvare a democrației”. Motivul invocate: echipaje de poliție au fost la domiciliile unora dintre șefii USR Timiș care, sfidând legea, au distribuit pe rețelele de socializare, mesaje electorale ale candidatului USR la Primăria Timișoara.

Doar că autovictimizarea a avut picioare scurte. Polițiștii de la IPJ Timiș i-au “vizitat” și pe membrii și susținătorii altor candidați și partide, persoane care au distribuit mesaje ale unor contracandidați ai lui Fritz.

De altfel poliția a avut o bază legală clară și nu a acționat discreționar și nici la intimidare.

“În urma imaginilor apărute în spațiul public, conform cărora ar fi fost încălcate prevederile legale privind desfășurarea alegerile autorităților administrației publice locale, au fost demarate verificări de către echipele constituite pentru cercetarea incidentelor electorale în vederea stabilirii existenței sau inexistenței vreunei abateri de la normele legale în vigoare.

Astfel, au fost identificate mai multe persoane care au fost AVERTIZATE cu privire la încălcarea normelor legale prevăzute de Legea 115/2015, privind alegerea autorităților administrației publice locale, acestea conformându-se și ștergând respectivele postări.

Reamintim faptul că în conformitate cu prevederile articolul 108, litera ș, constituie contravenție continuarea propagandei electorale după încheierea campaniei electorale, prin lansarea, afișarea sau distribuirea materialelor electorale de orice tip și se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 1.400-2.000 lei.

Încurajăm toți cetățenii să adopte un comportament responsabil și să respecte normele legale în vigoare!”, au transmis sâmbătă, 8 iunie, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Timiș.

În plus, nu s-a săvârșit niciun abuz, polițiștii neintrând în locuințele celor vizați, cărora le-au transmis doar avertismente verbale, invocând prevederile legale încălcate.

Ulterior, chiar în ziua votului, Dominic Fritz și-a etalat talentele lingvistice cu un videoclip de propagandă electorală în care vorbește în 9 limbi și în care chema lumea la vot, Distribuit chiar ăn ziua scrutinului, pe 9 iunie. Cireașa de pe tort este că a dat-o la pace și cu “clanurile”, printr-un mesaj în limba romani, asta după de de aproape un an a pornit o veritabilă campanie rasistă împotriva romilor care dețin imobile în centrul orașului.

Ziua votului – agitație, zvonistică și voturi cumpărate

La Timișoara, majoritatea politicienilor și candidaților au votat dimineață.

Liberalul Nicolae Robu, principalul contracandidat al actualui primar, a fost primul dintre candidaţii la Primăria Timişoara care a votat. El a venit la Secţia de votare de la Şcoala Generală nr. 30, însoţit de soţia Florica, fiul Raul, respectiv colegii de partid Ionuţ Gaiţă şi Cristian Buşoi.

Candidatul PSD-PNL la funcţia de primar al Timişoarei, Nicolae Robu, a ajuns la urnele amenajate la Şcoala 30, la ora 9.00.

“Am votat o şansă pentru ca Timişoara să fie din nou ce a fost şi mai mult decât atât. Adică Oraşul Florilor, oraşul cel mai dinamic din România, oraşul sigur, oraşul în care se trăieşte frumos, cu evenimente culturale elevate şi, în general, un oraş cu puls sănătos”, a declarat candidatul PSD-PNL.

Candidatul Alianței PSD-PNL pentru șefia CJ Timiș, Alfred Simonis, a votat la secția amenajată în incinta Școlii Gimnaziale nr. 30 din Timișoara.

La ieșirea de la urne, Alfred Simonis a a afirmat că a votat pentru oameni care își doresc și pot să atragă pentru Timișoara și Timiș investiții guvernamentale importante.

”Am venit însoțit de Elena, soția mea și o parte a echipei pentru a vota. Am votat pentru oameni care au propus proiecte în toată această campanie electorală, nu dezinformări și minciuni, oameni care s-au dedicat în ultimii ani investițiilor și atragerii investițiilor în Timiș, nu doar în campania electorală. Am votat pentru oameni care doresc și pot să atragă investiții guvernamentale importante, oameni care pot constrânge Guvernul, indiferent de culoarea politică a acestuia, să aducă bani și investiții în județul care contribuie cel mai mult la bugetul de stat, după Capitală. Am votat pentru oameni care își doresc ca Timișoara și Timișul să revină în fruntea clasamentelor acestei țări. E foarte important să ieșim la vot, e bine că am stat la coadă, am stat printre oameni”, a declarat Alfred Simonis.

Pe sate, obiceiurile vechi nu mor

Mai multe incidente au fost raportate în comune din județ. Mita electorală a început să se îmaprtă încă din seara de sâmbătă, 8 iunie, așa cum rezultă fin filmările primite la redacție.

La Pișchia a apărut deja de o săptămână zvonul că primarul în funcție, Ioan Sas a promis, prin interpuși, 500 de lei înaintea votului și încă 500 de lei după ce alegătorii prezintă poza din cabina de vot, unde să se vadă că ștampila a fost pusă pe numele său.

Înregistrarea video de mai jos îl arată pe un locuitor din Pișchia care, pe 9 iunie după vot, a confirmat ceea ce a apărut ca un zvon.

În comuna Mașloc, oamenii actualului primar, Ionel Lupu, au fost surprinși pe filmări cum dădeau bani votanților.

La Săcălaz, interpușii unui candidat au oferit între 50 și 100 de euro pentru un vot. Doamna din imagini spune că i-a primit ca să “își cumpere medicamente”.

De altfel și în Timișoara s-au filmat ilegalități. Dimineața, primarul Fritz a dus tave cu cafele celor ce lucrau în secțiile de votare, pentru ca ulterior să declare că tot el le va aduce și masa de prânz. Lucru care încalcă legea electorală, candidații putând intra doar în secția de vot unde sunt arondați și doar pentru a vota, chestiune de 10 minute, cu tot cu pozele și filmările pentru presă.

Interesant este și amănuntul că Dominic Fritz a votat la secţia nr. 65, din incinta Liceul Tehnologic de Vest Timișoara, din zona Iosefin. Ceea ce, logic, înseamnă că domiciliul său din România nu este la vila de 330 000 de euro de pe strada Eneas, ci la vechia garsonieră din zona Iosefin.

Pe diverse canale, până la ora 16, când am scris aceste rânduri, am mai primit zeci de sesizări din diverse comune dar și din Timișoara, însă nu le-am putut verifica autenticitatea, așa că, până la o confirmare certă, nu le vom face publice.

În ceea ce privește aritmetica electorală, merită amintit că pentru o miză așa de mare cum sunt Primăria Timișoara sau CJ Timiș, o amendă între 1400 și 2000 de lei nu e prea mare, astfel candidații Alianței Dreapta Unită și-au permis să propage, în ziua scrutinului, mesaje în care cheamă lumea la vot dimineață dar și după prânz, în spațiul public Facebook.

Rămâne de văzut care vor fi rezultatele parțiale ale votului, cel mai probabil anunțate la ora 19, apoi numărarea voturilor, eventualele constestații sau prinderi în flagrant de către oamenii legi și, în final, anunțarea câștigătorilor, luni, 10 iunie după amiază.

Vom reveni!