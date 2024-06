Alfred Simonis: „Am votat pentru oameni care își doresc ca Timișoara și Timișul să revină în fruntea clasamentelor acestei țări”.

Alfred Simonis a votat în această dimineață la secția amenajată în incinta Școlii Gimnaziale nr. 30 din Timișoara.

La ieșirea de la urne, Alfred Simonis a a afirmat că a votat pentru oameni care își doresc și pot să atragă pentru Timișoara și Timiș investiții guvernamentale importante.

”Am venit însoțit de Elena, soția mea și o parte a echipei pentru a vota.

Am votat pentru oameni care au propus proiecte în toată această campanie electorală, nu dezinformări și minciuni, oameni care s-au dedicat în ultimii ani investițiilor și atragerii investițiilor în Timiș, nu doar în campania electorală.

Am votat pentru oameni care doresc și pot să atragă investiții guvernamentale importante, oameni care pot constrânge Guvernul, indiferent de culoarea politică a acestuia, să aducă bani și investiții în județul care contribuie cel mai mult la bugetul de stat, după Capitală.

Am votat pentru oameni care își doresc ca Timișoara și Timișul să revină în fruntea clasamentelor acestei țări. E foarte important să ieșim la vot, e bine că am stat la coadă, am stat printre oameni”, a declarat Alfred Simonis.