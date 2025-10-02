Studenții au încheiat cu un marș trei zile de proteste anemice și o zi pauză VIDEO

Studenții au încheiat cu un marș trei zile de proteste anemice și o zi pauză

Joi, 2 octombrie 2025, aproximativ 100 de studenți au organizat un marș de protest, de la ora 14, pe traseul Piața Operei – Palatul Administrativ. Dacă luni și marți protestele au fost anemice și cu puțini participanți, miercuri studenții au luat o pauză. S-au regrupat joi în speranța că și alți timișoreni li se vor alătura.

Oră însă nu e una la care oamenii să își poată lua liber de la serviciu. Cât despre cadrele didactice și elevii din licee, aceștia nu au luat parte nici la marșul din ultima zi din cele patru zile de protest anunțate încă de săptămâna trecută.

S-au fluturat steaguri și pancarte și s-au strigat mesaje împotriva măsurilor guvernului Bolojan. Principalele revendicări țin de micșorarea sau eliminarea totală a unor burse, inclusiv a celor sociale, facilitățile pentru transport, taxe de școlarizare și de cazare în cămine.

Protestul a durat mai puțin de o oră și a marcat finalul săptămânii în care se anunțaseră inițial mișcări studențești masive în marile centre universitare: București, Cluj, Timișoara, Iași, Galați, și Suceava. Alte centre, precum Oradea sau Craiova nu au răspuns apelului Asociației Nationale a Organizațiilor Stundenți din România.

“Potrivit analizei ANOSR, educația românească plătește un preț tot mai mare pentru guvernări mediocre: fondul de burse a scăzut cu aproximativ 52%, lăsând în jur de 44.000 de studenți fără sprijin financiar încă din iulie 2025. Aceasta acțiune reprezinta punctul culminant al unor serii de manifestări inițiate de studenți și elevi în ultimele luni.

La marş sunt aşteptați peste 500 de participanți- tineri, profesori, părinți și susținători – care vor demonstra solidaritate față de sacrificiile impuse prin austeritatea aplicată educației. De asemenea, mai multe ONG-uri, asociații civice și grupări independente și-au anunțat sprijinul și participarea, intărind mesajul comun: educația nu austeritate.

Facem apel catre toata comunitatea, ne adunam pentru a arata ca ne pasa, că nu acceptăm hotărârile luate fără consultarea studenților și că investiția în educație este viitorul”, au transmis încă de miercuri, într-un comunicat, reprezentanții Ligii Studenților din Facultatea de Automatică şi Calculatoare din Universitatea Politehnică Timișoara