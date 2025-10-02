Culoar verde pentru autobuze, pe Bulevardul Take Ionescu. Locuri de parcare desfiinţate! Primăria Timişoara explică decizia luată

Primăria Municipiului Timișoara, prin Societatea Drumuri Municipale, începe amenajarea culoarului verde pentru autobuze pe Bulevardul Take Ionescu, una dintre cele mai importante artere de acces spre centrul orașului. Lucrările sunt executate după relocarea trecerilor de pietoni și a stației de transport public Aurel Popovici.

„Intervențiile municipalității vizează creșterea vitezei de deplasare a mijloacelor de transport public și asigurarea predictibilității curselor pentru cei aproximativ 14.000 de călători care utilizează zilnic această rută. Proiectul prevede și semaforizare cu prioritate pentru autobuze în intersecțiile majore, ceea ce va conduce la reducerea timpilor de așteptare și la scurtarea duratei călătoriilor. Numărul de benzi pentru autoturisme va rămâne neschimbat, însă câteva locuri de parcare existente pe unele tronsoane ale bulevardului vor desființate pentru a permite amenajarea culoarului pentru transport public”, a transmis administraţia oraşului.

“Am reușit deja să modernizăm flota și să introducem aplicații prin care timișorenii pot afla exact când vine autobuzul. Dar acest lucru nu este suficient, dacă autobuzul ajunge în continuare după 15-20 de minute pentru că este blocat în coloane de mașini. Culoarul verde de pe Bulevardul Take Ionescu este pasul decisiv: va oferi autobuzelor prioritate și va asigura nu doar informare, ci și timpi reali de deplasare mai buni decât cei cu mașina personală. Acesta este modul prin care transportul public va deveni o alegere, nu o soluție de compromis”, a declarat viceprimarul Ruben Lațcău.

Intervențiile municipalității vizează, în prima etapă, tronsonul Strada Înfrățirii – Punctele Cardinale, direcția spre centru, și vor fi executate pe timp de noapte, pentru a limita impactul asupra traficului. Lucrările includ refacerea fundației drumului, acolo unde este necesar, precum și înlocuirea stratului de asfalt. Cetățenii care se parchează în zonă sunt rugați să elibereze locurile de parcare libere începând de luni, 5 octombrie 2025, ora 21:00, pentru a permite desfășurarea lucrărilor.

În prezent, pe tronsonul Punctele Cardinale – Take Ionescu – Piața Badea Cârțan – Simion Bărnuțiu – Piața V. Economu circulă autobuzele L11, L17, E4, E4B, M27, M30, M35, M46 și M11.