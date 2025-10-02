Motopompe și autospeciale ISU Timiș și ISU Hunedoara, trimise în Dolj și Olt, județe sub Cod roșu de ploi

IGSU a dispus trimiterea unor motopompe și autospeciale în județele Olt și Dolj, care se vor afla de joi până vineri seara sub avertizare Cod roșu de ploi.

Astfel, de la ISU Hunedoara și ISU Timiș vor merge către ISU Dolj:16 motopompe, 4 autocamioane, două microbuze și două autospeciale pentru muncă operativă, iar din cadrul ISU Brașov și ISU Sibiu vor merge în Olt 16 motopompe, 3 autocamioane, două microbuze și 3 autospeciale pentru muncă operativă.

Decizia a fost luată pentru acoperirea optimă a misiunilor, anunță IGSU.

Potrivit ANM, în județele Dolj și Olt va ploua abundent și se vor acumula cantități de apă de 100…110 l/mp.

Avertizarea cod roșu este valabilă de joi, de la ora 18:00, până vineri, la ora 21.00.

Foto cu titlu ilustrativ/Sursa foto: ISU Timiș