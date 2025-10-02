România, pe ultimul loc în UE la numărul de absolvenți de studii superioare

România continuă să ocupe ultimul loc în Uniunea Europeană la ponderea absolvenților de studii superioare, precizează World Vision România.

Conform datelor Eurostat, doar 23,2% dintre tinerii români cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani finalizaseră o facultate în septembrie 2025, comparativ cu media europeană de 44%.

Pe de altă parte, 80% dintre tinerii din mediul rural și din comunități defavorizate declară că își doresc să urmeze studii universitare, dar barierele financiare sunt principalul obstacol pentru ei.

Unul din trei tineri se teme că familia nu îl va putea susține, iar studiul „Bunăstarea copiilor din mediul rural” (2024) arată că 41% dintre liceeni nu intenționează să urmeze o facultate, preferând angajarea imediată după liceu.

Legat de dificultățile materiale, un alt studiu al Eurostat realizat recent arată că dintre toate țările din UE, în România trăiesc cei mai mulți oameni cu o situație financiară extrem de precară: 17,2%, comparativ cu Slovenia, unde rata este de 1,8%.