Colterm demarează probele la cald

Din această noapte, încep probele la cald în sistemul centralizat de termoficare, așadar pe parcursul zilei de mâine, pe măsură ce punctele termice se încarcă și crește presiunea și temperatura, consumatorii vor observa că radiatoarele încep să se încălzească, anunță Colterm.

Aceste probe, spun reprezentanții companiei de termoficare, sunt o etapă tehnică necesară pentru începerea sezonului de încălzire. În funcție de cum evoluează temperaturile și de durata probelor la cald, finalizarea acestora poate marca chiar începutul sezonului de încălzire.

Totodată, Colterm roagă timișorenii să verifice cu administratorul blocului dacă robinetul din subsol este deschis și să aerisească caloriferele pentru a îmbunătăți eficiența încălzirii.

”Dacă, după aceste verificări, apar în continuare probleme, raportați situația la: 0256.494.133 sau 0752.309.800, [email protected] sau mesaj privat pe pagina noastră de Facebook”, transmite Colterm.