Varza la cazan și pompierii, într-o comună timişeană

Life
Publicat în de Laurenţiu Nistorescu
Fără comentarii
Varza la cazan și pompierii, într-o comună timişeană

Unde e cazan, e foc, și unde e foc, prinde bine ochiul vigilent al pompierului.

De acest lucru se pot convinge locuitorii comunei timișene Dudeștii Vechi, care vor avea prilejul sâmbătă, 4 octombrie, să ia parte la cea de-a 13-a ediție concursului gastronomic „Ukadenotu Kutelce”.

Competiția se va desfășura în Parcul Central din fața Căminului Cultural „Jaku Ronkov”, cu începere de la ora 14, având ca tematică prepararea verzei la cazan cu carne – de precizat fiind că porțiile de carne vor fi furnizate de administrația comunală.

În intervalul dintre aprinderea focului sub cazane și finalizarea jurizării, pompierii voluntari le vor oferi participanților o demonstrație de exerciții specifice armei lor.

CITEŞTE ŞI: ”Brumărel”, la… bani mărunți

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *