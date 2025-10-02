Varza la cazan și pompierii, într-o comună timişeană

Unde e cazan, e foc, și unde e foc, prinde bine ochiul vigilent al pompierului.

De acest lucru se pot convinge locuitorii comunei timișene Dudeștii Vechi, care vor avea prilejul sâmbătă, 4 octombrie, să ia parte la cea de-a 13-a ediție concursului gastronomic „Ukadenotu Kutelce”.

Competiția se va desfășura în Parcul Central din fața Căminului Cultural „Jaku Ronkov”, cu începere de la ora 14, având ca tematică prepararea verzei la cazan cu carne – de precizat fiind că porțiile de carne vor fi furnizate de administrația comunală.

În intervalul dintre aprinderea focului sub cazane și finalizarea jurizării, pompierii voluntari le vor oferi participanților o demonstrație de exerciții specifice armei lor.